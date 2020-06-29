EÜ "Uzaktan Eğitim" ile mesafeleri kısalttı Ege Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde gerçekleştirilen dijitalleşme uygulamaları ve uzaktan eğitim alt yapısının güçlendirilmesi, pandemi sürecinde etkisini gösterdi.

Koronaviüs tedbirleri kapsamında dijital ve çağdaş eğitim anlayışı ile uzaktan eğitim sistemine geçen ve sisteme her geçen gün yenilik katan Ege Üniversitesinde pandemi sürecinde sisteme; 29 bin 569 ödev, bu ödevlere 571 bin 173 dosya ve 24 bin 94 çevrimiçimetin yüklendi. EgeDers platformunda açılan ders sayısı 13 bin 650 olurken, 5 bin 372 canlı ders gerçekleşti.

Son yıllarda uzaktan eğitim sistemine yaptıkları yatırımların geri bildirimini Koronavirüs sürecinde en iyi şekilde aldıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Dünyadaki uygulamaları analiz ederek uzaktan eğitim sistemimizi günün koşullarına uygun hale getirmek için önemli yatırımlar yaptık. Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğünü kurarak başladığımız uzaktan eğitim çalışmalarında amacımız, üniversitemizin eğitim öğretimden gelen güçlü birikimini üniversitemiz dışıyla da paylaşmaktı. Bu çalışmalarımız pandemi sürecinde bir başarı hikayesine dönüştü. Uzaktan eğitim sistemine en hazırlıklı üniversitelerden biri olarak öğrencilerime mağduriyet yaşatmadık" dedi.

Öğrenciler de memnun kaldı

Yapılan araştırmalar sonucunda öğrencilerin bu süreçte Ege Üniversitesinin uzaktan eğitim sisteminden memnun kaldığını dile getiren Rektör Budak, "Ege Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (UniAr) tarafından 163 yükseköğretim kurumundan 18 bin öğrenciyle yapılan araştırmada uzaktan eğitim sürecini iyi yöneten vakıf ve devlet üniversiteleri sıralamasında devlet üniversiteleri içinde 8'inci sırada yer aldı. Kovid-19 salgını süreci bir yandan kurduğumuz dijital altyapımızı test etme fırsatı verirken diğer yandan da eksiklerimizi görerek olası her türlü olumsuz senaryoya göre tedbir alma ve hazırlık yapma tecrübesi kazandırdı. Öğrencilerimizin mağdur etmemek için her türlü çalışmaları tüm birimlerimizle işbirliği içinde yürütüyoruz" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fırat Sarsar ise"Ege Üniversitesi olarak zor bir süreci başarı ile aştık. Ancak bu aştığımız süreç bizlere yeni kazanımları da beraberinde getiriyor. Uzaktan Öğretime bakış açısı hem öğrencilerimizde hem de hocalarımızda değişti. Artık kendimizi yeniden keşfediyoruz. Uzaktan öğretimde neler yapabiliriz, bilgimiz ve becerilerimiz nelere imkân veriyor bunları öğreniyoruz. Bu zorlu süreçte uzaktan eğitim sistemimize 29 bin 569 ödev, bu ödevlere 571 bin 173 dosya ve 24 bin 94 çevrimiçimetin yüklendi. EgeDers platformunda13 bin 650 ders açılırken, 5 bin 372 ders de canlı olarak işlendi" dedi.

Kaynak: Bültenler