EÜ "Uzaktan Eğitim" ile mesafeleri kısalttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EÜ "Uzaktan Eğitim" ile mesafeleri kısalttı

Ege Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde gerçekleştirilen dijitalleşme uygulamaları ve uzaktan eğitim alt yapısının güçlendirilmesi, pandemi sürecinde etkisini gösterdi.

EÜ
29.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:52

Koronaviüs tedbirleri kapsamında dijital ve çağdaş eğitim anlayışı ile uzaktan eğitim sistemine geçen ve sisteme her geçen gün yenilik katan Ege Üniversitesinde pandemi sürecinde sisteme; 29 bin 569 ödev, bu ödevlere 571 bin 173 dosya ve 24 bin 94 çevrimiçimetin yüklendi. EgeDers platformunda açılan ders sayısı 13 bin 650 olurken, 5 bin 372 canlı ders gerçekleşti.

Son yıllarda uzaktan eğitim sistemine yaptıkları yatırımların geri bildirimini Koronavirüs sürecinde en iyi şekilde aldıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Dünyadaki uygulamaları analiz ederek uzaktan eğitim sistemimizi günün koşullarına uygun hale getirmek için önemli yatırımlar yaptık. Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğünü kurarak başladığımız uzaktan eğitim çalışmalarında amacımız, üniversitemizin eğitim öğretimden gelen güçlü birikimini üniversitemiz dışıyla da paylaşmaktı. Bu çalışmalarımız pandemi sürecinde bir başarı hikayesine dönüştü. Uzaktan eğitim sistemine en hazırlıklı üniversitelerden biri olarak öğrencilerime mağduriyet yaşatmadık" dedi.

Öğrenciler de memnun kaldı

Yapılan araştırmalar sonucunda öğrencilerin bu süreçte Ege Üniversitesinin uzaktan eğitim sisteminden memnun kaldığını dile getiren Rektör Budak, "Ege Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (UniAr) tarafından 163 yükseköğretim kurumundan 18 bin öğrenciyle yapılan araştırmada uzaktan eğitim sürecini iyi yöneten vakıf ve devlet üniversiteleri sıralamasında devlet üniversiteleri içinde 8'inci sırada yer aldı. Kovid-19 salgını süreci bir yandan kurduğumuz dijital altyapımızı test etme fırsatı verirken diğer yandan da eksiklerimizi görerek olası her türlü olumsuz senaryoya göre tedbir alma ve hazırlık yapma tecrübesi kazandırdı. Öğrencilerimizin mağdur etmemek için her türlü çalışmaları tüm birimlerimizle işbirliği içinde yürütüyoruz" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fırat Sarsar ise"Ege Üniversitesi olarak zor bir süreci başarı ile aştık. Ancak bu aştığımız süreç bizlere yeni kazanımları da beraberinde getiriyor. Uzaktan Öğretime bakış açısı hem öğrencilerimizde hem de hocalarımızda değişti. Artık kendimizi yeniden keşfediyoruz. Uzaktan öğretimde neler yapabiliriz, bilgimiz ve becerilerimiz nelere imkân veriyor bunları öğreniyoruz. Bu zorlu süreçte uzaktan eğitim sistemimize 29 bin 569 ödev, bu ödevlere 571 bin 173 dosya ve 24 bin 94 çevrimiçimetin yüklendi. EgeDers platformunda13 bin 650 ders açılırken, 5 bin 372 ders de canlı olarak işlendi" dedi.

Kaynak: Bültenler

Manşet

Haberler

İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Haber
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Aşı çalışmaları yapan Çinli şirket duyurdu: İnsanlar üzerinde başarıyla denedi
Aşı çalışmaları yapan Çinli şirket duyurdu: İnsanlar üzerinde başarıyla denedi
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cenk Eren Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Mete Kalkavan İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Yangın Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: EÜ "Uzaktan Eğitim" ile mesafeleri kısalttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 10:36:29. #1.14#
title