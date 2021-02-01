EÜ TOTEM ile TÜRKTOB arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tohum Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOTEM) ve Türk Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) arasında, tarım ve tohumculuk sektörüne katkı sağlamak amacıyla ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tohum Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOTEM) ve Türk Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) arasında, tarım ve tohumculuk sektörüne katkı sağlamak amacıyla ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, imza töreni EÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirildi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, her iki kurum arasında gerçekleştirilecek işbirlikleri, uluslararası ve ulusal proje ile araştırmalar, tohum teknolojileri, tohum sağlık testleri ve tohumlardaki hastalıkların dezenfeksiyonu gibi konuların ele alındığını belirterek, Türk tarımına can suyu olacak işbirliğinin hayırlı olmasını diledi.

Törene TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer