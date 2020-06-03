EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine atanan sağlık personeli işbaşı yaptı Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesinde Hastanesine atamaları yapılan hemşire ve sağlık teknikerinin görevlerine başladığı bildirildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesinde Hastanesine atamaları yapılan hemşire ve sağlık teknikerinin görevlerine başladığı bildirildi.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Ege Üniversitesine atamaları gerçekleştirilen 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri görevine başladı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yeni sağlık çalışanlarının göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen toplantıda, hemşire ve sağlık teknikerlerine başarı diledi.

Salgın sürecinde devletin desteğini her zaman hissettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Budak, şöyle konuştu:

"Fedakar sağlık çalışanlarımızın emekleri ile başarılı bir salgın sürecinden geçtik. Ancak Kovid-19 ile mücadelemiz hala devam ediyor. Tedbirleri elden bırakmadan bu iyileşme sürecini devam ettirmemiz gerekiyor. Bu süreçte desteklerini hiçbir zaman üniversitemizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, salgının ilk gününden beri hastanemize hem tıbbi hem de malzeme desteğini sürdüren Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'a üniversitem adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA