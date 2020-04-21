EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine 510 kadro daha tahsis edildi
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Ege Üniversitesi, İşçi, Ege, Güncel

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine 510 kadro daha tahsis edildi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir misyon üstlenen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine çeşitli niteliklerde 310 sözleşmeli sağlık personel ve 200 işçi kadrosu tahsis edildi.

21.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:50
EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine 510 kadro daha tahsis edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası alınan kararlara ilişkin yaptığı açıklama ile bünyesinde tıp fakültesi bulanan üniversitelere hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için sözleşmeli personel ve işçi kadrosu tahsis edildiği müjdesini verdi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonra yaptıkları açıklamalar ile bünyesinde tıp fakültesi bulanan üniversitelere sözleşmeli personel ve işçi kadrosu istidam edileceğini duyurdu. Üniversitemize de 510yeni kadronun ihdas edilmesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Göreve başladığım günden bu yana ve özellikle de salgın sürecinde devletimizin zirvesinin üniversitemize desteği artarak devam ediyor. Desteklerini hiçbir zaman üniversitemizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız SayınRecep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, salgınınilk gününden beri hastanemize hem tıbbi hem de malzemedesteğini sürdüren Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a konuyu her zaman gündemde tutan Yükseköğretim KuruluBaşkanımız SayınProf. Dr. Yekta Saraç'aüniversitem adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki hafta önce 221 sağlık çalışanı kadrosunun tahsis edildiği İzmir'in ve Ege Bölgesinin en önemli tedavi ve araştırma merkezlerinden olan Ege Üniversitesinedevletin zirvesinin desteği artarak devam ediyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 220 hemşire, 40 sağlık teknikeri, 15 röntgen teknikeri, 10 biyolog, 5 fizyoterapist, 5 diyetisyen, 5 eczacı ve 10 diğer nitelikte sağlık personelinden oluşan 310 sözleşmeli personel ile 200 işçi kadrosu tahsis edildi. Devletin zirvesinin Ege Üniversitesine desteğinin sürdüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Cumhurbaşkanımız SayınRecep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı bittikten sonra yaptıkları açıklamalar ile bünyesinde tıp fakültesi bulanan üniversitelere sözleşmeli personel ve işçi kadrosu istidam edileceğini duyurdu. Üniversitemiz, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir misyonu üstleniyor. Tanı konulan veya şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri Üniversitemiz hastanesindebüyük bir hassasiyetle yapılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgına karşı devletimizin tüm birimleri gibi üniversitemiz de yekvücut olmuş durumda. Türkiye'de ilk vakanın görülmesi ile birlikte hem Ege Üniversitesi Ailesinin hem de halkın doğru bilgiye erişmesi amacıyla Üniversitemiz web sayfası üzerinden Koronavirüs (COVID-19) Bilgilendirme Rehberini paylaştık. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın önerileri ve aldığı kararlar doğrultusunda Ege ÜniversitesiKoronavirüs Salgını Koordinasyon Komisyonunu (EGE-KOVKOM) kurduk. Ege Üniversitesi Hastanesi,Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi. 'İmmün Plazma' yöntemi ile tedaviye başladık. Ayrıca, COVID-19'a karşı milli DNA aşısı geliştirilmesine öncülük ediyoruz. Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu'nun başlattığı yerli DNA aşısında ilk aşama tamamlandı. Azerbaycanlı doktorlara koronavirüs eğitimi veriyoruz. Aynı zamanda Üniversitemiz, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için tek yürek oldu. Tüm akademik ve idari birimler bütün imkânlarını sağlık çalışanları başta olmak üzere halkın hizmetine sundu, sunmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri veeğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması yönündeki önerileri; Yükseköğretim KuruluBaşkanımız SayınProf. Dr. Yekta Saraç'ınbelirlediği yol haritası başta olmak üzere; şahsımın önderliğinde iki yılı aşkın sürede üniversitemize kazandırdığımız dijital uygulamalar; eğitim, araştırma, personel ve altyapı alanlarında hayata geçirdiğimiz projeler ile yönetimsel becerimiz sayesinde bu zorlu süreci başarılı bir şekilde bugüne kadar sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. Üniversitemizin tüm imkan ve olanaklarını halkımızın hizmetine sunuyoruz ve Ege Üniversitesi ailesi olarak milli dayanışma ruhuna tam destek veriyoruz. Salgının ilk gününden bu yana tüm birimlerimiz ve çalışanlarımız milli bir ruhla mücadelelerini sürdürüyorlar. Tüm mensuplarımız canla başla,vatan ve millet aşkıyla görev yapıyorlar. Üniversitem adına her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah, hepsini muhafaza etsin. İnanıyorum ki bu süreçten hem devletimiz hem de üniversitemiz daha da güçlenerek çıkacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler

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