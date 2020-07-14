EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde "15 Temmuz" fotoğraf sergisi açıldı
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EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde "15 Temmuz" fotoğraf sergisi açıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde
14.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:18

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen hain darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektiflerine yansıyan fotoğrafların yer aldığı sergi 1 hafta süreyle açık kalacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin farklı birimlerinde, yeni normale uygun bir şekilde 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Tıp Fakültesi Hastanemizdeki fotoğraf sergisinde milletimizin o gece demokrasi düşmanlarına karşı sergilediği şanlı direnişe ait fotoğraflar yer alıyor. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA

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