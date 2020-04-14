EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi immün plazma yöntemi ile tedaviye hazır
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi immün plazma yöntemi ile tedaviye hazır - Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, Ege Üniversitesi, Güncel

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi immün plazma yöntemi ile tedaviye hazır

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen yeni tip korona virüse karşı immün plazma yöntemi ile tedaviye başlıyor.

14.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:01
EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi immün plazma yöntemi ile tedaviye hazır

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen yeni tip korona virüse karşı immün plazma yöntemi ile tedaviye başlıyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz kan merkezi, immün plazma alımı için hazır hale getirildi. Şifa bulan hastalarımızı hastanemiz kan merkezine plazma vermeleri için davet ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanıp iyileşen ve sonrasında test sonuçları negatif çıkan hastaların kanlarından alınacak plazma ile Covid-19 hastalarının tedavisine başlıyor. "Şifa bulan hastalarımızı hastanemiz kan merkezine plazma vermeleri için davet ediyorum" diyen Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Tıp fakültesi hastanesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında vakaların tedavi ve kontrolleri büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Her geçen gün yoğun bakıma geçişler ve entübe edilen hasta sayımız azalıyor. Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın tedavisinde plazma tedavisini öneriyor. Bu yöntem ile iyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasıyla, hastalığı ağır seyreden hastaların tedavisine başlanacak. Covid-19 pandemisinde, tedavi endikasyonu olan hastalarda kullanılmak üzere immün plazmanın temini ve kullanımı konusunda Sağlık Bakanlığı ile gerekli görüşmeleri yaptık. İyileşen bireylerin, mevcut yasal mevzuata uygun olarak kan bağışçısı olmalarını hem tıbbi hem de insani olarak önemli bir davranış olarak görüyorum. Kan Merkezimizin alt yapısı hazır. Şifa bulan hastalarımızı üniversitemize plazma vermeleri için davet ediyorum. Çünkü şifa bulan bağışçılarımız plazma vererek başka hastaların şifaya kavuşmasına vesile olacaklar. Virüsün değil iyiliğin yayılmasına öncülük edecekler" dedi.

İMMÜN PLAZMA NEDİR?

İmmün plazma, iyileşen hastanın kanıyla oluşturulan serumun hastaya uygulanması olarak biliniyor; ancak bu tedavinin uygulanabilmesi için tedavisi tamamlanan hastanın bağıştan 14 gün önceye kadar tüm semptomlarının ortadan kalkmış olması ve yasal mevzuatlara uygun şekilde kan bağışçısı olma niteliklerini taşıması gerekiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Trump'ın eski danışmanı: Koronavirüsü, Bill Gates yarattı Haberler
Trump'ın eski danışmanı: Koronavirüsü, Bill Gates yarattı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen 'Bakmak zorundasınız' eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki nine, tüm yaşlılara umut oldu
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki nine, tüm yaşlılara umut oldu
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu Bahattin Bican, koronavirüsten öldü
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu Bahattin Bican, koronavirüsten öldü
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi
İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık
Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Özgür Özel İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Ebru Polat Simge Sağın Esra Balamir Levent Dörter
Spor Ali Koç Ronaldinho Rüştü Reçber Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Nisan İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi immün plazma yöntemi ile tedaviye hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 11:37:00. #1.14#
title