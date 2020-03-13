EÜ senatosundan olağanüstü korona virüsü toplantısı Ege Üniversitesi (EÜ) Senatosu, korona virüsü salgını başlığı altında olağanüstü toplanırken, Cumhurbaşkanlığı ve YÖK ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr.

Ege Üniversitesi (EÜ) Senatosu, korona virüsü salgını başlığı altında olağanüstü toplanırken, Cumhurbaşkanlığı ve YÖK ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, akademik ve idari birimlerle yaptıkları toplantılarda, korona virüsü riskine karşı devam eden önlemlere ek olarak yeni tedbirler aldıklarını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanlar ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın da katılımıyla düzenlenen toplantıda, korona virüsüne karşı bazı kararlar alınmıştı. Alınan kararların açıklanmasının hemen ardından Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ek önlemlerle ilgili akademik ve idari birimlerin sorumluları ile görüşmeler yaptı.



Ege Üniversitesi Senatosu da korona virüsü salgını başlığı altında olağanüstü toplandı. Toplantıda, EÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Çiçek, korona virüsü ile ilgili bir sunum yaptı. Prof. Dr. Çiçek, salgınla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Öte yandan, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel de hastanedeki önlemlere ilişkin paylaşımda bulundu.



Rektör Budak, dünyada hastalığın yayılma eğilimi göstermesinin ardından oluşturulan Korona Virüsü Salgını Koordinasyon Kurulunun çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiğini dile getirdi.



Salgın riskini en aza indirmek için ciddi önlemler aldıklarını kaydeden Rektör Budak, "Tıp fakültesi hastanemiz ile diş hekimliği fakültemizde, tedavi uygulamaları yapıldığından kesintisiz olarak sterilizasyon faaliyetlerimiz sürüyordu. Ek olarak bu çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve üniversitemizin tüm yerleşkelerinde uygulamaya başladık. Kişisel hijyene yönelik bilgilendirmeler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Öte yandan, yemekhane, kütüphane ve spor tesisleri gibi alanlarda da sterilizasyon çalışmalarına devam ediyoruz" diye aktardı.



"Tatil olarak değerlendirmesinden ziyade izolasyon süreci olarak görmeleri önemli"



Üniversitelerdeki eğitime 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle ara verildiğini hatırlatan Rektör Budak, "Bu süreci öğrencilerimizin bir tatil olarak değerlendirmesinden daha ziyade izolasyon süreci olarak görmeleri çok önemli. Amacın hastalığın yayılma riskini en aza indirgemek olduğunun bilincinde olarak, kişisel hijyene önem verilip resmi açıklamalar dikkate alınarak hareket edilmesi gerekiyor. Öte yandan, bu süreçte akademik ve idari çalışanlarımız görevlerinin başında olacak. Söz konusu süreci, araştırma üniversitesi hedeflerimize ulaşmada yeni çalışmalar yaparak değerlendireceğiz. Devletimizin ilgili kurumlarıyla sürekli olarak iletişim halindeyiz. Yeni bir karar alınması durumunda bunları çalışanlarımız ve öğrencilerimizle paylaşacağız. Paniğe kapılmadan yalnızca resmi açıklamaları dikkate alarak kişisel hijyen önlemlerini de ihmal etmeden bu süreci atlatacağımıza inancım tam" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA