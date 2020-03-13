EÜ senatosundan olağanüstü korona virüsü toplantısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› EÜ senatosundan olağanüstü korona virüsü toplantısı - Haber
Yükseköğretim Kurulu, Ege Üniversitesi, Rektör, Güncel

EÜ senatosundan olağanüstü korona virüsü toplantısı

Ege Üniversitesi (EÜ) Senatosu, korona virüsü salgını başlığı altında olağanüstü toplanırken, Cumhurbaşkanlığı ve YÖK ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr.

13.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:40
EÜ senatosundan olağanüstü korona virüsü toplantısı

Ege Üniversitesi (EÜ) Senatosu, korona virüsü salgını başlığı altında olağanüstü toplanırken, Cumhurbaşkanlığı ve YÖK ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, akademik ve idari birimlerle yaptıkları toplantılarda, korona virüsü riskine karşı devam eden önlemlere ek olarak yeni tedbirler aldıklarını kaydetti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanlar ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın da katılımıyla düzenlenen toplantıda, korona virüsüne karşı bazı kararlar alınmıştı. Alınan kararların açıklanmasının hemen ardından Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ek önlemlerle ilgili akademik ve idari birimlerin sorumluları ile görüşmeler yaptı.


Ege Üniversitesi Senatosu da korona virüsü salgını başlığı altında olağanüstü toplandı. Toplantıda, EÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Çiçek, korona virüsü ile ilgili bir sunum yaptı. Prof. Dr. Çiçek, salgınla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Öte yandan, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel de hastanedeki önlemlere ilişkin paylaşımda bulundu.


Rektör Budak, dünyada hastalığın yayılma eğilimi göstermesinin ardından oluşturulan Korona Virüsü Salgını Koordinasyon Kurulunun çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiğini dile getirdi.


Salgın riskini en aza indirmek için ciddi önlemler aldıklarını kaydeden Rektör Budak, "Tıp fakültesi hastanemiz ile diş hekimliği fakültemizde, tedavi uygulamaları yapıldığından kesintisiz olarak sterilizasyon faaliyetlerimiz sürüyordu. Ek olarak bu çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve üniversitemizin tüm yerleşkelerinde uygulamaya başladık. Kişisel hijyene yönelik bilgilendirmeler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Öte yandan, yemekhane, kütüphane ve spor tesisleri gibi alanlarda da sterilizasyon çalışmalarına devam ediyoruz" diye aktardı.


"Tatil olarak değerlendirmesinden ziyade izolasyon süreci olarak görmeleri önemli"


Üniversitelerdeki eğitime 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle ara verildiğini hatırlatan Rektör Budak, "Bu süreci öğrencilerimizin bir tatil olarak değerlendirmesinden daha ziyade izolasyon süreci olarak görmeleri çok önemli. Amacın hastalığın yayılma riskini en aza indirgemek olduğunun bilincinde olarak, kişisel hijyene önem verilip resmi açıklamalar dikkate alınarak hareket edilmesi gerekiyor. Öte yandan, bu süreçte akademik ve idari çalışanlarımız görevlerinin başında olacak. Söz konusu süreci, araştırma üniversitesi hedeflerimize ulaşmada yeni çalışmalar yaparak değerlendireceğiz. Devletimizin ilgili kurumlarıyla sürekli olarak iletişim halindeyiz. Yeni bir karar alınması durumunda bunları çalışanlarımız ve öğrencilerimizle paylaşacağız. Paniğe kapılmadan yalnızca resmi açıklamaları dikkate alarak kişisel hijyen önlemlerini de ihmal etmeden bu süreci atlatacağımıza inancım tam" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Bilim Kurulu üyesi, ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi Haber
Bilim Kurulu üyesi, ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı Haber
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Haber
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
Amerikan gazetesi, virüsün pençesindeki İran'a ait bu görüntüyü servis etti Haber
Amerikan gazetesi, virüsün pençesindeki İran'a ait bu görüntüyü servis etti
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Can Yaman Sinan Akçıl Gülben Ergen Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Wuhan Avrupa Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: EÜ senatosundan olağanüstü korona virüsü toplantısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 14:56:40. #1.15#