EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak: "2021'de en büyük beklentimiz araştırma üniversitesi olmak"
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EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak: "2021'de en büyük beklentimiz araştırma üniversitesi olmak"

27.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:36
EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak:

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 3 yıldan bu yana araştırma üniversitesi olmak için çalışma yaptıklarını belirterek, "2018, 2019 ve 2020 yılı performansımıza göre E.Ü, yaptığı araştırma ve bilimsel çalışmalarla YÖK tarafından hazırlanan aday listede 9. sıraya yükselmiş durumda.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 3 yıldan bu yana araştırma üniversitesi olmak için çalışma yaptıklarını belirterek, "2018, 2019 ve 2020 yılı performansımıza göre E.Ü, yaptığı araştırma ve bilimsel çalışmalarla YÖK tarafından hazırlanan aday listede 9. sıraya yükselmiş durumda. 2021 yılından en büyük beklentimiz araştırma üniversitesi olmak." dedi.

Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretim odaklı bir üniversite olmanın dışında araştırma ve geliştirme çalışmalarına da önem verdiklerini söyledi.

Üniversite olarak 3 yıl önce "araştırma üniversitesi" vizyonunu belirlediklerini, 65 yıllık akademik birikimi belirledikleri öncelikli konularda araştırmalara yönlendirdiklerini aktaran Prof. Dr. Budak, bu amaçla Ege Bölgesi Sanayi Odası gibi sivil toplum kuruluşları ve organize sanayi bölgeleriyle yakın temas içinde olduklarını bildirdi.

Çalışmalarının kısa sürede olumlu sonuçlar verdiğini anlatan Budak, şunları söyledi:

"2021'in bahar aylarında Cumhurbaşkanlığımız nezdinde Türkiye'nin 209 üniversitesi arasında yer alacak 11 araştırma üniversitesi açıklanacak. 2018, 2019 ve 2020 yılı performansımıza göre Ege Üniversitesi, yaptığı araştırma ve bilimsel çalışmalar sayesinde YÖK tarafından hazırlanan aday listede 9. sıraya yükselmiş durumda. 2021 yılından en büyük beklentimiz araştırma üniversitesi olmak. Bu başarıyı elde ettiğimizde üniversitemizin bütçesi ve akademik personel sayısı yaklaşık iki kat artacak. Bu da daha fazla araştırma yapmamızı sağlayacak. Bu durum, bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge merkezlerine de çok ciddi bir dinamizm getirecek. Üniversite sanayi iş birliği daha farklı bir konuma gelecek."

Prof. Dr. Budak, TÜBİTAK yetkinlik analizine göre üniversitelerinin sağlık, mühendislik, tarım, gıda, kimya ve biyomühendislik başta olmak üzere geniş bir alanda araştırma merkezi olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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