EÜ Rektörü Budak'tan, kabak kemane metodu hazırlayan akademisyene tebrik

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Dr. Özgür Çelik'i kabak kemane metodu çalışması dolayısıyla tebrik etti.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Özgür Çelik, 2019'da yayınlanan eserinin ikinci bölümünü hazırladı.

Prof. Dr. Necdet Budak, makamında kabul ettiği Özgür Çelik'i tebrik ederek, "Üniversitemiz bünyesinde yer alan Devlet Türk Musikisi Konservatuvarımız, pek çok alanda önemli sanatçılar yetiştirmeye ve ilklere imza atmaya devam ediyor. Özgür Çelik hocamızın ortaya koyduğu ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Kabak Kemane Metodu eseri, bu enstrümana gönül vermiş birçok sanatsevere ışık tutacak nitelikte." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Özgür Çelik ise ilk metodu 212 videoyla birlikte yayınladığını belirterek şunları söyledi:

"Yöre tavırları üzerinde durduğumuz bu yeni metodu, yaklaşık 4 saatlik içeriğe sahip olan 51 video ile destekledik. Özellikle günümüzde pandemiden dolayı uzaktan eğitim için önemli bir kaynak niteliğinde olan bu metotlar, bazı konservatuvarlar tarafından da ders müfredatlarında kullanılıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz