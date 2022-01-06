EÜ Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalının uzmanlık eğitimi tescillendi

5 yıl süreyle "Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi" almaya hak kazanan anabilim dalı akademisyenlerini çalışmalarından dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz bünyesinde akademik birimlerimizin akreditasyonuna büyük önem veriyoruz. Sunduğumuz kaliteli hizmet ve eğitimlerin akredite olarak ulusal ve uluslararası alanda tescillenmesinden mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

EÜTF Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalının uzmanlık eğitiminin akreditasyonuna ilişkin yaptığı başvuru sonrası başlatılan çalışmalar sona erdi. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yeterlik Kurulu Müfredat Hazırlama ve Eğitim Kurumları Değerlendirme Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, anabilim dalının istenen standartları sağladı tescillendi. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yeterlik Kurulunun belirlediği Radyasyon Onkolojisi Eğitimi ile ilgili koşulları karşılayan anabilim dalının uzmanlık eğitimi, 5 yıl geçerli olmak üzere akredite edildi.

Kalite tescilli eğitim

Ege Üniversitesinin gerek kurum gerekse birim bazlı akreditasyona büyük önem verdiğini hatırlatan Prof. Dr. Budak, "Üniversitemizin sunduğu hizmet ve eğitimlerinin akreditasyonu, kalitemizi ulusal ve uluslararası anlamda tescil ediyor. Donanımlı ve güçlü bir kadroya sahibiz. Bilimsel anlamda yürütülen araştırmalarla birçok ilke imza atan üniversitemiz, eğitim konusunda da ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer alıyor. Hastanemizin tüm birimlerindeki altyapı ve teknolojik cihazları yeniledik ve güncelledik. Prof. Dr. Deniz Yalman başkanlığındaki Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalımıza da çok ciddi yatırımlarımız oldu. Amacımız, ülkemizin en değerli üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesini her alanda daha ileri noktalara taşımak. Var gücümüzle bunun için çalışıyoruz. Başta Deniz hocamız olmak üzere akreditasyon sürecinde emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri

EÜTF Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalının, Türkiye'nin alanında önemli merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Yalman, "Sunduğumuz sağlık hizmetlerinin kalitesi, Rektör Hocamızın destekleriyle yapılan yatırımlar sayesinde çok daha arttı. Elbette bu yatırımlar, sadece sağlık hizmetlerinin değil verdiğimiz eğitimin kalitesinin de artmasını sağladı. Ülkemizin en çok tercih edilen merkezlerinden biriyiz. Mesleğe ilk adımı atan hekimlerimiz, güncel teknolojik tıbbi cihazlarla uluslararası rekabet gücü yüksek bir eğitim alıyor. Tıp alanında eğitim, meslek hayatınız boyunca devam eder. Bu anlamda teknolojiyle yakından ilişkili anabilim dalımızın cihaz parkurunun da ileri teknoloji ile donatılmış ve güncel olması gerekiyor. Bunun sağlanmasında önemli katkıları olan başta Rektör hocamız olmak üzere yönetimimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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