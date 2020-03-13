EÜ Organ Nakil Merkezi baştan sona yenilendi Ege Üniversitesi (EÜ) Organ Nakil Uygulama ve Araştırma Merkezi, EÜ Tıp Fakültesi mezunu ve sağlık turizminin önemli isimlerinden Dr. Ahmet Elser'in katkılarıyla baştan sona yenilendi.

Yenilenen merkezin açılışında konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hayırsever Dr. Elser'e teşekkür edip, "Organ nakil merkezimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından 96.28 puanla A Plus seçilen hastanemize yakışır bir şekilde yenilendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Uygulama ve Araştırma Merkezi, EÜ Tıp Fakültesi mezunu ve sağlık turizminin önemli isimlerinden Dr. Ahmet Elser'in destekleriyle yenilendi. Merkez için düzenlenen açılış törenine; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, hayırsever Dr. Ahmet Elser, Tıp Fakültesi yönetimi ve öğretim elemanlarıyla merkez çalışanları katıldı. Mezun olduğu üniversiteyle bağlarını kopartmaması ve merkeze olan katkısı nedeniyle Dr. Elser'e teşekkür eden Rektör Budak, "Organ nakil merkezimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından 96.28 puanla A Plus seçilen hastanemize yakışır bir şekilde yenilendi. Çalışmalar kapsamında, adeta baştan sona elden geçirilen merkezimizin; elektrik ve su tesisatı, dinlenme alanları, bütün tuvaletleri ile zemin döşemeleri yenilendi, badana-boyası yapıldı, 6 kişilik odalar 2 kişilik olarak yeniden düzenlendi ve 3 oda eklendi. Başta Ahmet Elser olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KAYINVALİDESİ VE KAYINPEDERİ ANISINA

Ege Üniversitesinin kendinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Dr. Elser, büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Kayınpederi Arif Durak ile kayınvalidesi Nuran Durak anısına katkıda bulunduğunu hatırlatan Dr. Elser, "Öğrencilik yıllarımın geçtiği üniversiteme böyle bir katkıda bulunmak benim için gurur kaynağı. Çok değerli hocalarımızın yer aldığı merkezimizde hastalarımız şifa bulacak" diye konuştu. Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı. Törene katılanlar yenilenen merkezi gezip tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Bültenler