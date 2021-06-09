EÜ'nün ihtisas alanları belirlendi

YÖK Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin ihtisas alanlarını belirledi

Yükseköğretim Kurulu, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin ihtisas alanlarını belirledi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın da katıldığı toplantıda Ege Üniversitesi için öncelikli sektörler olarak Kimya, İlaç ve Gıda Arz Güvenliği alanları belirlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "11. Kalkınma Planında Yer Alan Araştırma Üniversitelerinin Yetkinliklerine Göre Öncelikli Sektörlerle Eşleştirilmesi Toplantısı",YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri Rektörleri ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan eşleştirmeler ve yetkinliklerin belirlenmesi ile kamu kaynaklarının daha verimli ve yetkinlik esaslı harcanmasının kolaylaşacağını söyleyen YÖK Başkanı Saraç, 11.Kalkınma Planında yer alan öncelikli tüm sektörlerin ve alt alanların bir veya birden fazla üniversitenin yetkinlikleri saptanarak ve görüşleri de alınarak YÖK tarafından eşleştirildiğini belirtti. Prof. Dr. Saraç,ayrıca yapılan eşleştirmelerin özellikle yatırım programlarında karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na iletileceğini vurguladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan toplantıya Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da katıldı.Rektör Budak, "Prof. Dr. Yekta Saraç hocamızın öncülüğünde Yeni YÖK'ün hayata geçirdiği Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamında yer alan Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin rektörleri ile bir araya geldik. TÜBİTAK tarafından hazırlanan Araştırma Üniversitelerinin Alan Bazında Yetkinlik Analiz Sonuçları, araştırma üniversitelerinin yetkinlikleri dikkate alınarak öncelikli sektörlerle eşleştirildi. 11.Kalkınma Planında önerilen hedefler doğrultusunda; iş dünyası ile üniversiteleri buluşturan proje, Türkiye'nin araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemine önemli katkı sunacak" dedi.

Proje kapsamında yapılan çalışmalardan bahseden Rektör Budak, " 11.Kalkınma Planında yer alan hedefler doğrultusunda kurum içinde akademisyenlerimizle, araştırmacılarımızla toplantılar yaparak,güçlü ve zayıf yönlerimiz ile yetkinliklerimizi masaya yatırdık. İstişarelerimiz sonucunda hazırladığımız sonuç raporunu Yükseköğretim Kurulumuza sunduk. Üniversitemiz son dönemde özellikle aşı ve ilaç alanı başta olmak üzere, kimya, ve gıda arz güvenliği alanlarında hem bilimsel hem de yenilikçi uygulamalar yaparak öne çıktı. Aday araştırma üniversitesi olarak, araştırma üniversiteleri arasında yer almak adına çalışmalarımız devam ediyor.Alınan yeni kararların; üniversitemize, ülkemize, iş dünyamıza ve akademik camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TÜBİTAK'ın "Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi" sonuçları dikkate alındı

İhtisas alanları belirlenirken her bir üniversitenin rektörleriyle fikir alış verişinde bulunularak üniversitelerin yetkinlikleri belirlendi. TÜBİTAK'ın "Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi" de göz önünde bulundurularak eşleştirmeler gerçekleştirildi. Tüm sektörler ve alt alanlar bir veya birden fazla üniversite ile eşleştirildi. 11. Kalkınma Planında öncelikli sektörler arasında sayılan "kimya, ilaç, tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları sektörleriyle pandemi döneminde önemi bir kez daha ortaya çıkan gıda arzı güvenliği sektörü ve bu sektörler kapsamında yer alan 39 alt alan" yetkinlikleri çerçevesinde üniversitelerle eşleştirildi.

Yapılan eşleştirme sonucunda Ege Üniversitesi; Kimya öncelikli sektöründe Analitik Kimya ve Spektroskopi alt alanında Ankara ve Selçuk üniversiteleri ile Elektrokimya alt alanında ise Selçuk Üniversitesi ile eşleşti. İlaç öncelikli sektöründe Aşı Teknolojileri alt alanında Ankara, Hacettepe, Erciyes, İstanbul Cerrahpaşa üniversiteleri ile İlaç Teknolojileri alt alanında ise Hacettepe, İstanbul ve İstanbul Cerrahpaşa üniversiteleri ile eşleşen EÜ; Gıda Arz Güvenliği öncelikli sektöründe Gıda Biyoteknolojisi alt alanında Çukurova, Ankara ve Uludağ üniversiteleri ile Tarla Bitkileri alt alanında ise Ankara ve Selçuk üniversiteleri ile eşleşti.

Kaynak: Bültenler