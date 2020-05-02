EÜ merkez kütüphanesi yayınlarını online erişime açtı

Ege Üniversitesi (EÜ) merkez kütüphanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bilim, sanat, tıp, tarih gibi bir çok alanda dünyaca ünlü elektronik dergi ve kitapları internet üzerinden erişime açtı.

Ege Üniversitesi (EÜ) merkez kütüphanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bilim, sanat, tıp, tarih gibi bir çok alanda dünyaca ünlü elektronik dergi ve kitapları internet üzerinden erişime açtı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite olarak kullanıcıların artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmetleri bu yönde düzenlemeye başladıklarını aktardı.

Merkez kütüphanesinin abone olduğu tüm veritabanlarından ve deneme erişimine açılan tüm yeni elektronik kaynaklardan kullanıcıların yararlanmasını sağlamayı amaçladıklarını aktaran Budak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda dünyaca ünlü birçok farklı alandaki elektronik dergi ve kitapları kullanıcıların hizmetine açtık. Ücretsiz erişim sağlanan elektronik kaynakları ve online eğitimleri tüm kullanıcılarımız kütüphane web sayfamızdan takip edebilecekler. Evden çalışmak durumunda olan öğrencilere ve araştırmacılara bilimsel çalışmalarında destek olabilmek amacıyla elektronik kaynaklarının tamamını veya bir kısmını belli bir süreliğine ücretsiz erişime açtık."

Budak, tüm kullanıcıların evlerinden de eğitimlere katılmasını desteklemek amacıyla veritabanı kullanıcı eğitimlerini ve yazar eğitimlerini online olarak veritabanı temsilcileri ve yayınevleri işbirliğiyle düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA