EU Masters 2022 Slot Dağılımları Belli Oldu! - Haberler

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EU Masters 2022 Slot Dağılımları Belli Oldu!

EsporGazetesi.com - Gamegar
 - Güncelleme:
EU Masters 2022 Slot Dağılımları Belli Oldu!

European Masters slot dağılımları açıklandı.

Avrupa Bölgesel Ligleri'nden EU Masters 2022 Bahar Mevsimi'ne gidecek ülkelerin slot dağılımları belli oldu.

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11 bölgeden toplam 28 takımın katılacağı EU Masters slot dağılımları şu şekilde:

SıralamaLigÖn Eleme AşamasıGrup Aşaması1LFL (Fransa)222Ultraliga (Polonya-Baltık)223Prime League (Almanya-Avusturya-İsviçre)124Superliga (İspanya)125NLC (UK & Kuzey)116EBL (Balkanlar)117PG Nationals (İtalya)118GLL (Yunanistan-Kıbrıs)119LPLOL (Portekiz)2010Hitpoint Masters (Çek Cumhuriyeti-Slovakya)2011Elite Series (Belçika-Hollanda-Lüksemburg)20

EU Masters 2022 Bahar Mevsimi'ne yükselen Türk oyuncular!

Bu haberin hazırlandığı güne kadar toplamda 4 Türk oyuncu, EU Masters'a çıkmaya hak kazandı. Bunlar:

Ragner- LDLC OL (Fransa ligi LFL'in birinci sıradan katılanı)

113- Karmine Corp (Fransa ligi LFL'in ikinci sıradan katılanı

Brolia-WLGaming (Yunanistan- Kıbrıs ligi GLL'in birinci sıradan katılanı)

EliWood- mCon LG UltraGear (Elite Series'in birinci sıradan katılanı)

EsporGazetesi.com / Gamegar

Yunanistan, Lüksemburg, Kıbrıs, Fransa, Gamegar,, Haberler

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