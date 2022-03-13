EU Masters 2022 Slot Dağılımları Belli Oldu!
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European Masters slot dağılımları açıklandı.
Avrupa Bölgesel Ligleri'nden EU Masters 2022 Bahar Mevsimi'ne gidecek ülkelerin slot dağılımları belli oldu.
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11 bölgeden toplam 28 takımın katılacağı EU Masters slot dağılımları şu şekilde:
EU Masters 2022 Bahar Mevsimi'ne yükselen Türk oyuncular! Bu haberin hazırlandığı güne kadar toplamda 4 Türk oyuncu, EU Masters'a çıkmaya hak kazandı. Bunlar: Ragner- LDLC OL (Fransa ligi LFL'in birinci sıradan katılanı) 113- Karmine Corp (Fransa ligi LFL'in ikinci sıradan katılanı Brolia-WLGaming (Yunanistan- Kıbrıs ligi GLL'in birinci sıradan katılanı) EliWood- mCon LG UltraGear (Elite Series'in birinci sıradan katılanı)
SıralamaLigÖn Eleme AşamasıGrup Aşaması1LFL (Fransa)222Ultraliga (Polonya-Baltık)223Prime League (Almanya-Avusturya-İsviçre)124Superliga (İspanya)125NLC (UK & Kuzey)116EBL (Balkanlar)117PG Nationals (İtalya)118GLL (Yunanistan-Kıbrıs)119LPLOL (Portekiz)2010Hitpoint Masters (Çek Cumhuriyeti-Slovakya)2011Elite Series (Belçika-Hollanda-Lüksemburg)20
Yunanistan, Lüksemburg, Kıbrıs, Fransa, Gamegar,, Haberler
EU Masters 2022 Bahar Mevsimi'ne yükselen Türk oyuncular!
Bu haberin hazırlandığı güne kadar toplamda 4 Türk oyuncu, EU Masters'a çıkmaya hak kazandı. Bunlar:
Ragner- LDLC OL (Fransa ligi LFL'in birinci sıradan katılanı)
113- Karmine Corp (Fransa ligi LFL'in ikinci sıradan katılanı
Brolia-WLGaming (Yunanistan- Kıbrıs ligi GLL'in birinci sıradan katılanı)
EliWood- mCon LG UltraGear (Elite Series'in birinci sıradan katılanı)