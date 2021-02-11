EÜ'lü bilim kadınlarına Rektör Budak'tan plaket

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitedeki kadın akademisyenlere plaket verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde, "Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü" dolayısıyla "Ege Üniversitesi Bilim Kadınları Buluşması" düzenlendi.

Prof. Dr. Budak, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerinin kadrosunun yarısından fazlasının kadın olduğunu belirtti.

Bilim kadınlarının başarılarına dikkati çeken Budak, "Ege Üniversitesinin 65 yıllık köklü tecrübelerinin inşasında, bugün elde ettiği başarılarda, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği saygın konumun arkasında bilim kadınlarımız bulunuyor. Bizler, kadrosunun yarısından fazlası kadın olan bir üniversite olarak gücümüzün büyük bir kısmını kadın çalışanlarımızdan alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Budak'ın, konuşmasının ardından bilimsel dergilerde yayınları çıkan ve çalışmaları dolayısıyla çeşitli kuruluşlarca ödüle layık görülen bilim kadınlarına plaket verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol