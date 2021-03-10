EÜ kampüsüne atık ilaç toplama kutuları yerleştirildi

Ege Üniversitesi (EÜ) kampüsüne, atık ilaç toplama kutuları koyuldu.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamada, EÜ ve İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen "Çevre sağlığına yönelik evden çevreye ilaçsızlaştırma" projesi kapsamında, kampüste tarihi geçmiş ilaçların toplanmasına başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, atık ilaçların çevrede oluşturacağı zararlar konusunda farkındalık oluşturmak, bu atıkların toplanarak imha edilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında kampüste farklı noktalara konteynerler yerleştirildiğini kaydetti.

Proje koordinatörü ve EÜ Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Dönmez de hastalıkların tedavisinde kullanılan ve kullanım süresi geçen ilaçların uygun olmayan yöntemler ile bertarafının önemli çevre sorunlarına neden olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol