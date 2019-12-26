EÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden anlamlı etkinlik

26.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:21

Üniversite öğrencilerini minik öğrencilerle buluşturan etkinlik, Tire Karateke Köyü halkı tarafından da ilgiyle karşılandı.

Etkinlikte, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından tasarlanan desenler, ilkokul öğrencileriyle birlikte okul duvarlarına çizildi. Geleceğin bilim insanlarının uzaya olan sevgisini sınıf duvarlarına, doğa ve hayvan sevgisini ise okulun dış duvarına resmeden öğrenciler keyifli bir gün geçirdiler.

Etkinliğin gerçekleştirilmesinde önemli katkıları olan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin öğretim üyeleri "Öğrencilerimizin, minik öğrencilerimizle sanat dolu bir gün geçirmeleri bizleri gururlandırdı. Başlattığımız bu proje ile İzmir'in dağ köylerinde yer alan okullara gitmeyi planlamaktayız. Öğrencilerimizin ilgisi ve hevesi bizleri heyecanlandırıyor. Köy okullarındaki öğrencilerin hayatına sanatla dokunmak bizler için çok anlamlı. Bu yüzden kırsaldaki okulları renklendirmek, sanatsal tasarım çalışmalarını gerçekleştirmek istiyoruz" diyerek duygularını dile getirdiler.

Öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişimine katkı sunmayı ve sosyal farkındalık kazanmalarını amaçlayan etkinlik; Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan hediyelerin minik öğrencilere takdim edilmesi ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler