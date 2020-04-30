EÜ Genç Yeşilay Topluluğu, canlı yayınları ile fark yaratıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EÜ Genç Yeşilay Topluluğu, canlı yayınları ile fark yaratıyor

Egeli gençler davranışsal bağımlılığı canlı yayınla anlatıyorlar.

EÜ Genç Yeşilay Topluluğu, canlı yayınları ile fark yaratıyor
30.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:41

Ege Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu sağlıklı yaşamın bir bütün olduğu yaklaşımıyla hem sağlıklı alışkanlıkların kazandırılması hem de davranışsal bağımlılığadikkat çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla farkındalık yaratıyorlar. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanmaya başlanan sosyal izolasyon, sokağa çıkma kısıtlamaları, sosyal hayattaki değişiklikler, hayatı tehdit eden gerçek bir tehlikenin varlığı insanları psikolojik olarakda etkilemeye başladı. Sürekli evde olma hali, hareketalanının kısıtlanması, sınırlı sosyalleşme veiletişim, aile bireyleri ile fiziksel temasın azalması bireylerdekaygıyı, endişeyihatta öfkeyi ortaya çıkardı.

Ege Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu pandemi sürecindealışveriş, internet, ilişkiler, gıda bağımlılığı gibi konularda toplumu bilinçlendirmek amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden alanında uzman kişilerle canlı yayınlar gerçekleştiriyor.Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar düzenleyen Genç Yeşilay Topluluğu, toplumda farkındalık oluşturacak konulara değiniyor.

Genç Yeşilay Topluluğu danışman hocası Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, "Ege Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu olarak Nisan ayından bu yana hedef kitlemize yönelik davranışsal bağımlılıklar üzerine canlı yayınlar gerçekleştirmekteyiz. Şu ana kadar alışveriş, internet oyunları, gıda ve yeme ile aşk ve kişilerarası ilişki bağımlılıkları üzerine canlı yayınlarımızı gerçekleştirdik. Amacımız Ege Üniversitesi öğrencilerini davranışsal bağımlılıklar hakkında bilgilendirmek ve bu konularda desteğe ihtiyacı olanları gerekli ruh sağlığı profesyonellerine yönlendirmektir. İlerleyen dönemlerde de birbirinden farklı konularla Ege Üniversitesi öğrencilerine yönelik canlı yayınlarımız alanında uzman konuklarımız ile devam edecektir" dedi.

Ege Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu,30 Nisan Perşembe günü (bugün) "Aşk ve Kişilerarası İlişki Bağımlılığı"konusunda "@gencyesilayege" instagram hesabı üzerinden canlı yayın gerçekleştirecek. Genç Yeşilay Topluluğu kurucu Başkanı Tolga Uçar'ın moderatörlüğünde alanında uzman EÜ Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Araş. Gör. Demet Havaçeliği Atlam, konuk olacak.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor Haberler
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında Haberler
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek Haberler
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan 'Normalleşme ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya...
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den 'ikinci dalga kaçınılmaz' uyarısı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Abdulhamit Gül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Aslı Enver Hande Yener Ajda Pekkan
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Sabah Mayıs Survivor
Şu an buradasınız: EÜ Genç Yeşilay Topluluğu, canlı yayınları ile fark yaratıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 10:48:10. #1.14#
title