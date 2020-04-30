EÜ Genç Yeşilay Topluluğu, canlı yayınları ile fark yaratıyor Egeli gençler davranışsal bağımlılığı canlı yayınla anlatıyorlar.

Ege Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu sağlıklı yaşamın bir bütün olduğu yaklaşımıyla hem sağlıklı alışkanlıkların kazandırılması hem de davranışsal bağımlılığadikkat çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla farkındalık yaratıyorlar. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanmaya başlanan sosyal izolasyon, sokağa çıkma kısıtlamaları, sosyal hayattaki değişiklikler, hayatı tehdit eden gerçek bir tehlikenin varlığı insanları psikolojik olarakda etkilemeye başladı. Sürekli evde olma hali, hareketalanının kısıtlanması, sınırlı sosyalleşme veiletişim, aile bireyleri ile fiziksel temasın azalması bireylerdekaygıyı, endişeyihatta öfkeyi ortaya çıkardı.

Ege Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu pandemi sürecindealışveriş, internet, ilişkiler, gıda bağımlılığı gibi konularda toplumu bilinçlendirmek amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden alanında uzman kişilerle canlı yayınlar gerçekleştiriyor.Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar düzenleyen Genç Yeşilay Topluluğu, toplumda farkındalık oluşturacak konulara değiniyor.

Genç Yeşilay Topluluğu danışman hocası Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, "Ege Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu olarak Nisan ayından bu yana hedef kitlemize yönelik davranışsal bağımlılıklar üzerine canlı yayınlar gerçekleştirmekteyiz. Şu ana kadar alışveriş, internet oyunları, gıda ve yeme ile aşk ve kişilerarası ilişki bağımlılıkları üzerine canlı yayınlarımızı gerçekleştirdik. Amacımız Ege Üniversitesi öğrencilerini davranışsal bağımlılıklar hakkında bilgilendirmek ve bu konularda desteğe ihtiyacı olanları gerekli ruh sağlığı profesyonellerine yönlendirmektir. İlerleyen dönemlerde de birbirinden farklı konularla Ege Üniversitesi öğrencilerine yönelik canlı yayınlarımız alanında uzman konuklarımız ile devam edecektir" dedi.

Ege Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu,30 Nisan Perşembe günü (bugün) "Aşk ve Kişilerarası İlişki Bağımlılığı"konusunda "@gencyesilayege" instagram hesabı üzerinden canlı yayın gerçekleştirecek. Genç Yeşilay Topluluğu kurucu Başkanı Tolga Uçar'ın moderatörlüğünde alanında uzman EÜ Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Araş. Gör. Demet Havaçeliği Atlam, konuk olacak.

Kaynak: Bültenler