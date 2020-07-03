EÜ, "Engelsiz Program Nişanı" almaya hak kazanan 4 üniversiteden birisi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EÜ, "Engelsiz Program Nişanı" almaya hak kazanan 4 üniversiteden birisi oldu

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği programı Görme Engelli öğrencilere yönelik yaptığı uyarlamalar ile 2020 yılı Engelsiz Program Nişanı almaya hak kazanan 4 üniversiteden birisi oldu.

EÜ,
03.07.2020 10:24 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:28

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli öğrencilerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl "Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim" temalarıyla düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Ödülleri sahiplerini buldu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "2020 YÖK Engelsiz Üniversite Ödüllerinde üniversitemiz, 'Engelsiz Program Nişanı' almaya hak kazandı. Engelsiz Üniversiteler Ödülleri kapsamında programlarını farklı engel gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerden 114 başvuru arasından toplamda 4 üniversiteye Engelsiz Program Nişanı verildi.Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği programı görme engelli öğrencilere yönelik yaptığı uyarlamalar ile 2020 yılı Engelsiz Program Nişanı almaya hak kazanan 4 üniversiteden birisi oldu. Ayrıca YÖK, her yıl ödül almaya hak kazanan üniversitelerin yanı sıra ödül kriterlerin çoğunu karşılayan bir yıl sonrası için açıkladığı aday üniversiteler arasında 2020 yılı Mekânda Erişebilirlik Ödülü alanında Üniversitemiz; Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi yer alıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Engelsiz Ege Koordinatörü Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe, "Bu yıl 116 yükseköğretim kurumu 841 başvuru yapmıştır. Ödüller yükseköğretim kurumlarına 'Mekanda Erişebilirlik', 'Eğitimde Erişebilirlik' ve 'Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik' olmak üzere 3 kategoride Engelsiz Üniversite Bayrakları ile farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına Engelsiz Program Nişanı verilmiştir. Engelsiz Üniversite Ödülleri, 'Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Engelsiz Program Nişanları olmak üzere iki alanda veriliyor. Engelsiz Program Nişanı bir programın engel gruplarına yönelik,düzenlediği faaliyetlerle düzenlemeleri alandaki tüm zorunlu dersler ile ilgili engel grubunda erişilebilir kılınmasını gerekiyor. Aynı zamanda engelli öğrencinin eğitim aldığı bölümde tüm derslere eşit erişebilmesini kapsıyor. Ege Üniversitesinin bu yıl hem 4 üniversiten biri olarak Engelsiz Program Nişanı alması hem de 2020 yılı için üç fakültesi ile aday gösterilmesinde öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimseyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Necdet Budak'ın çok büyük katkıları vardır" dedi.

Engelli öğrencilerin eğitim öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımına destek olmak, gerekli uyarlamaların, alt yapının ve donanımların sağlanması ve üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek üzere 2018 yılından bu yana Engelsiz Üniversite Ödülleri veriliyor. Ödüller sadece fiziki erişilebilirliği değil aynı zamanda engelli öğrencilerin doğrudan katkı sağladığı, içinde bulunduğu sosyokültürel faaliyetleri ve eğitime erişilebilirlikte yapılan çalışmaları da içeriyor.

Kaynak: Bültenler

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Haber
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Haber
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Haber
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit...
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Saruhan Oluç Esra Erdoğan Esra Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Ebru Polat Ozan Güven Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Karar Temmuz Şiddet Myanmar
Şu an buradasınız: EÜ, "Engelsiz Program Nişanı" almaya hak kazanan 4 üniversiteden birisi oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 10:58:42. #1.15#
title