EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarından dolu dolu bir program

12.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:18

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Etkinlik Salonunda Şubat-Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan dinletiler ile hem öğrencilerin sahne deneyimleri geliştirilecek hem debirikimleri paylaşılacak.

Program kapsamında, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler, Ses Eğitimi, Türk Halk Oyunları ve Çalgı Yapım Bölümleri öğrenci ve öğretim elemanlarının yanı sıra konuk sanatçılar ve akademisyenler de sahne alacak.

Şubat ayı içerinde 25 Şubat Salı günü Turan Baran'ın "Aydost Deyince Yeri Göğü İnleten", 26 Şubat Çarşamba günü Ahmet Fatih Savaş'ın "Çinuçen Tanrıkorur Eserlerinden Seçmeler", 27 Şubat Perşembe günü Yücel Tuğrul'un "Turna Türküleri" isimli konserleri gerçekleştirilecek.

Mart ayında ise 03 Mart Salı günü Osman Özcan'ın "Kürdilihicazkar Faslı", 4 Mart Çarşamba günü Grup Trio Ocyssus, 5 Mart Perşembe günüÖğr. Gör. Dr. Özgür Çelik'in "Geleneksel Türk Halk Müziğinde Kabak Kemane", 10 Mart Salı günü Ensemble Cellissimo, 11 Mart Çarşamba Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Gökçe Eriş sahne alacak. Dinletiler,12 Mart Perşembe günü Zahide Kumdarı'nın "İki Dil Bir Ah", 17 Mart Salı günü "Nar-ı Heft", 24 Mart Salı günü Dr. Hande Devrim Küçükebe'nin " Meşk ve Bestekâr" etkinlikleri ile devam ederken 26 Mart Perşembe günü Ramazan Tevfik Özkan'ın "Oyunlu Türküler" dinletisi ile sona erecek.

Kaynak: Bültenler