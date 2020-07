EÜ Deri Mühendisliği Bölümü kaliteli eğitimi ile öğrencilerini bekliyor EÜ Deri Mühendisliği Bölümü, 40 yıllık birikimi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini çok disiplinli olarak sürdürüyor

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü,deri ve deri ürünleri sektörüne yönelik lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren Türkiye'deki tek, dünya üzerinde ise bu alanda eğitim veren birkaç önemli akademik kurumdan birisi olma özelliğini taşıyor. EÜ Deri Mühendisliği Bölümü, 40 yılı aşkın bir süredir, eğitim ve araştırma faaliyetlerini çok disiplinli olarak sürdürüyor.Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz Deri Mühendisliği Bölümü, Türkiye'de bu alanda lisans ve lisansüstü eğitim veren tek bölüm. Hem ülkemiz hem de üniversitemiz için nitelikli öncü mühendisler yetiştiriyoruz.Üniversite olarak ülkemizde sahip olduğumuz bu öncü rol,uluslararası alanda da yürüttüğümüz çalışmalarla ve projelerle de kendini gösteriyor. Bölümümüz, yurt içinden ve yurt dışından çeşitli kuruluşlarla iş birlikleriyle ve uluslararası standartlarda sunduğu eğitimi ile fark yaratıyor" dedi.

EÜ Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behzat Oral Bitlisli, "Bölümümüz her yıl sadece 20 öğrenci alıyor. Bu alanda dünya çapında eğitim veren kurum sayısının az olması mezunlarımızın değerini arttırıyor. Dolayısıyla mezunlarımız, yurt içinde ve yurt dışında, üretim mühendisliğinden moda endüstrisine kadar geniş bir yelpazede yüksek iş bulma olanağına sahip. Dünya üzerinde, bu alanda faaliyet sürdüren eğitim ve araştırma kurumlarının sayısının çok az olmasının başlıca sebepleri; bu eğitimde, özel uygulama alanları, makine parkuru ve ileri düzeyde laboratuvarlar gibi kapsamlı ve yüksek maliyetli fiziki alt yapıya gereksinim duyulması ve yetişmiş öğretim üyesi eksikliğidir. Üniversitemizde ise 40 yılı aşkın bir süredir; deri üretim mühendisliği, deri konfeksiyon, deri ürün tasarımı ve üretimi, ayakkabı tasarımı ve mühendisliği konularında eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülüyor. Bölümümüzde 13 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi ve 3 uzman görev yapıyor. Deri Mühendisliği Bölümünün sahip olduğu fiziki alt yapı ve bilgi birikimi sayesinde, deri ve deri ürünleri bilim alanına yönelik bilimsel faaliyetler ve sektörel işbirlikleri ülkemizde yıllardır sadece Ege Üniversitesi bünyesinde yürütülüyor" dedi.

Geniş yelpazeli burs imkanları

Deri Mühendisliği Bölümünü tercih eden öğrencilerin burs imkanlarının da geniş olduğunu belirten Prof. Dr. Bitlisli, "Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları birlikleri, sektörün ihtiyacı olan deri mühendis talebini karşılamak için YÖK ile protokol imzalayarak Deri Mühendisliği Bölümünü tercih eden başarılı öğrencilere eğitim bursu imkanı sağlıyor. Ayrıca öğrencilerin İlk 5 tercihinden birinin Deri Mühendisliği Bölümü olması şartıyla; başarı sıralamasında ilk 20 bine giren öğrencilere asgari ücret tutarında, 20-60 bin arasında başarı sıralamasına sahip öğrencilere asgari ücretinyüzde 70'i, 60-100 bin arasında başarı sıralamasına sahip öğrencilere asgari ücretin yüzde 50'si kadar eğitim bursu veriliyor. Eğitim bursundan yararlanan öğrencilere Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri tarafından deri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda en az 5 yıl iş garantisi veriliyor.Burs teşvikinin etkisiyle, 2019 yılında, ilk 100 bin başarı sıralamasında 14 öğrenci olmak üzere,kontenjanımızyüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştır. Bu yıl da başarı bursu teşviki devam edecek" dedi.

Öğrenci tercihlerine göre eğitim

Eğitim programının, yüzde 40'ını mühendislik temel dersleri, yüzde 60'ınıise mesleki ders ve uygulamalar oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Behzat Oral Bitlisli, "Öğrencilerimizin, seçmeli ders tercihlerine göre; Deri Üretim Teknolojileri, Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi, Saraciye Ürünleri Tasarımı ve Üretimi, Bilgisayar Destekli Tasarım alanlarında uzmanlaşabilmektedir. Lisans programını başarıyla yürüten öğrencilerimizin Mühendislik Fakültesinin kontenjan açılan bölümlerinde çift ana dal ve yan dal programlarına eğitim alma imkanları bulunuyor. Ayrıca MÜDEK eğitim akreditasyonu süreci devam ediyor" diye konuştu.

Yurt dışı - yurt içi staj ve iş imkânı

Deri Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilere bir çok yurt dışı eğitim ve staj imkanı da sunduklarını belirten Prof. Dr. Bitlisli, "Değişim programları kapsamında öğrencilerimiz; İspanya, Macaristan, Almanya, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka'da eğitim ve staj yapabiliyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Mevlana programı anlaşması ile Çin Halk Cumhuriyetine bölümden öğrenci gönderilmeye başlandı. IASTE kapsamında da her yıl düzenli olarak öğrenci göndermekte ve kabul etmekteyiz. Ayrıca, uluslararası şirketler öğrencilerimize yurtdışında uygulamalı eğitim gezisi fırsatları da sunuyoruz. Her yıl 10 öğrencimiz, masrafları karşılanarak uluslararası şirketlerin yurt dışındaki Ar-Ge merkezlerinde 15 gün süreyle uygulamalı eğitim alıyor. Yabancı dili belirli bir seviyede olan her öğrencimizi en azbir kez yurtdışında eğitim ve staja gönderiyoruz " dedi. Prof. Dr. Bitlisli, öğrencilerin kariyerlerinin temelini oluşturacak bilgi, görgü ve bağlantılara sahip olabilecek "İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği" tarafından düzenlenen "Detay" ve "Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği"nin organize ettiği "Derin Fikirler" isimli Deri Tasarım ve Üretim yarışmalarına katılabileceğini belirtti.

Bölümün iş imkanları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bitlisli, "Mezunlarımız yurt içinde ve yurt dışındaki; deri fabrikalarında, kimyasal madde üreten ve pazarlayan firmalarda, deri konfeksiyon işletmelerinde, deri ürünleri tasarımı ve moda kuruluşlarında, ayakkabı tasarımı ve üretimi yapan firmalarda, mağaza zincirleri ve markaların satın alma departmanlarında, AR-GE kuruluşları ve laboratuvarlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, sektörel danışmanlık firmalarında çalışma olanaklarına sahip. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma imkanları bulunuyor" dedi.

"Dünyanınünlü markalarında üst düzey yönetici olarak çalışıyorlar"

Deri mühendislerinin sadece ülkemizde değil, yurtdışında da, özellikle Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinde ünlü markalarda mühendis ve üst düzey yönetici olarak çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Bitlisli, "Birçok kurumsal şirket, deri ürün departmanları için mühendis ve yöneticiler aramaya devam etmektedir.Hatta, çok ilginçtir, Amerika'daki ünlü bir cep telefonu markası, yeni modellerinde deri kılıf kullanmayı planlamakta ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için, bünyesinde çalıştırmak üzere deri mühendisi talep etmektedir. Yine, yeni nesil çevre dostu otomobillerin üretiminde konsept gereği özel deri döşemeler tercih edilmeye başlandı. Otomobil üreticisi firmalar da bünyelerinde deri mühendisi çalıştırmayı istemektedir. Dolayısıyla, deri mühendisleri, yurt içinde ve yurt dışında geniş bir yelpazede, çalışma ve kariyer yapma imkanına sahip" diye konuştu.

Prof. Dr. Bitlisli, dünya deri ve deri ürünleri sektörünün, deri mühendislerine olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Yenilikçi fikirlere açık, üretim ve tasarım konularına ilgi duyan, yabancı dil bilen veya öğrenmeye istekli öğrencileri Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümünde bu özel ve avantajlı mesleğin eğitimini almaya davet ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler