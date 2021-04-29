EÜ'den "Yabancı İstilacı Türlerin Biyoçeşitlilik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri" Semineri
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EÜ'den "Yabancı İstilacı Türlerin Biyoçeşitlilik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri" Semineri

EÜ'den 'Yabancı İstilacı Türlerin Biyoçeşitlilik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri' Semineri
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) tarafından "Yabancı İstilacı Türlerin Biyoçeşitlilik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri" konulu seminer düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü İç Sular Biyolojisi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan'ın yaptığı sunuma; ÇEVMER Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, ÇEVMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Melike Bor, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Armağan Kınal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Tarkan sunumunda biyolojik istilaların biyolojik çeşitlilik açısından önemini, istilacı türlerin taşınma ve giriş yolları ile bu türlerin ekolojik ekonomik, sosyal, sağlık açısından etkileri hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Prof. Dr. Tarkan, "İstilacı organizmalar, insan yardımı olsun ya da olmasın doğal ya da yarı doğal habitatlara yayılan, ekosistemin yapısına, kompozisyonuna ve işleyişinde önemli değişiklikler yapan ve insan aktiviteleri için ciddi ekonomik kayıplara yol açan türlerdir. Bu türler; omurgalılar, omurgasızlar sucul ve karasal bitkiler ile mikroorganizmalardan oluşmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Tarkan, istilacı tür problemlerinin temel kaynağının türlerin taşınması ve küreselleşme olduğunu belirterek, türlerin taşınma ve giriş yollarından bahsetti. Prof. Dr. Tarkan, "Bu türler kasıtlı veya kazara olmak üzere iki biçimde taşınır. Kasıtlı olarak giren türler yasal ve yasal olmayan yollarla ya doğrudan ya da esaret altında tutuldukları yerlerden kaçarak doğaya karışır. Kazara taşınma ile ise turizm, yetiştiricilik ya da taşımacılık yoluyla istilacı türler yayılır" dedi.

İstilacı türlerin etkilerini ekolojik, ekonomik ve sağlık başlıkları altında inceleyen Prof. Dr. Tarkan örnekler vererek bu türlerin oluşturduğu olumsuz etkileri anlattı. Prof. Dr. Tarkan, "İstilacı türler ekolojik etki olarak içme suyunu kirletme, biyoçeşitlilik tahribatı, su yollarını ve su borularını tıkamasının yanı sıra oksijen ve güneş ışığını kısıtlar. Ekonomik etkiler olarak ise tarımsal ürün veriminde düşüş, hastalık nedeniyle ihracat kazancında kayıplar, balıkçık ve su ürünlerinde verim düşüşü ile turizm faaliyetlerinde azalma gibi olumsuz etkileri vardır. Sağlık etkilerinde ise insan sağlığını etkileyecek parazit ve patojenleri taşır ve alerjik reaksiyonlara sebep olur" dedi.

Prof. Dr. Tarkan istilacı türlerin modern tıpta kolajen üretiminde, yara bakımı ile kanser, sinir, romatizma ve kireçlenme gibi hastalıklarda ağrı kesici olarak kullanılmasının ekonomi ve sağlık alanına pozitif katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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