EÜ'den Özbekistan ve Kazakistan Deri Sektörlerine Teknolojik Destek

Deri ve deri ürünleri sektörüne yönelik lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren Türkiye'deki tek kurum olan Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü, yaptığı projelerle uluslararası deri sanayisine teknolojik destek vermeye devam ediyor.

EÜ Deri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Mutlu'nun koordinatörlüğünü yaptığı "Yükseköğretim Kurumlarının Deri ve Deri Ürünler için Kapasitelerinin Güçlendirilmesi, Özbekistan- Kazakistan (REILEAP)" projesi Avrupa Birliği ERASMUS Plus programı çerçevesinde 914 bin Euro bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.

Ege Üniversitesinin ortak olarak yer aldığı Yunanistan, İtalya, Romanya, Özbekistan ve Kazakistan olmak üzere 6 farklı ülkenin katılımıyla yapılacak "REILEAP" projesi, Özbekistan ve Kazakistan'daki deri ve deri ürünleri sektörüne katkı sağlayacak. Prof. Dr. Mete Mutlu ve ekibini tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Araştırma üniversitesi olma yolunda attığımız adımlar doğrultusunda hocalarımızın yapacağı bu proje uluslararasılaşma hedefimize katkı sunuyor. Proje ekibi hocalarımız Ege Üniversitesinin bilgi ve birikimini Özbekistan ve Kazakistan ile buluşturarakderi mühendisliği alanında yeni laboratuvarların, deri araştırma merkezlerinin kurulmasına destek verecek. Ayrıca bu proje, Türkiye ile Özbekistan ve Kazakistan arasında deri ve deri ürünleri alanında işbirliklerinin artmasına ve ticaret hacminin yükselmesine katkı sağlaması bakımından önemlilik arz ediyor.Ege Üniversitesi adına hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

"İşbirliği platformu ile yeni iş fırsatları"

Projenin temel amacının Özbekistan ve Kazakistan'da Deri Ürünleri Merkezlerinin kurulması ve deri sektörünün modernizasyonuna katkı sağlamak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mete Mutlu, "Amacımız deri sektöründe yenilikçiliğinin ve rekabet gücünün artırılması yoluyla bu ülkelerde deri ve deri ürünleri sektörünün modernizasyonuna destek olmaktır. Ayrıca Özbekistan ve Kazakistan'daki ortaklara Avrupa Birliği deneyimlerini içeren bir kapasite geliştirme programı oluşturarak deri sektörlerinin bilgi kapasitelerini geliştirmek üzere Deri Ürünleri Merkezlerine ekipman ve cihazlar kurmak, işbirliği platformu ile projenin sürdürülebilirliğini garanti altına almak ve yeni iş fırsatları oluşturulmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

KoordinatörlüğünüEÜ Deri Mühendisliği Bölüm öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Mutlu yaptığı projede Deri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleriProf. Dr. Behzat Oral Bitlisli, Prof. Dr. Hasan Özgünay, Doç. Dr. Hüseyin Ata Karavana ve Dr. Ali Yorgancıoğlu yer alıyor.

Kaynak: Bültenler