EÜ'de "Tasarım ve Sinema" ilişkisi bütün yönleriyle ele alınacak
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EÜ'de "Tasarım ve Sinema" ilişkisi bütün yönleriyle ele alınacak

EÜ'de 'Tasarım ve Sinema' ilişkisi bütün yönleriyle ele alınacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan "Uluslararası Tasarım ve Sinema Sempozyumu'nun başlamasına sayılı günler kaldı.

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin düzenlediği Uluslararası Tasarım ve Sinema Sempozyumu 17-18 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi platformda gerçekleştirilecek.

Tasarım ve sinema ilişkilerini bütün yönleriyle ele alan uluslararası bilimsel bir tartışma platformu oluşturmayı hedefleyen sempozyum, ulusal ve uluslararası katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Seçkin bilim insanlarından nitelikli bildiler

Bilim kurulu üyelerini Türkiye, ABD ve Avrupa'nın seçkin üniversitelerinden alanında uzman akademisyenleri arasından seçen sempozyum, bildiri sürecini yüksek bilimsel standartları gözeterek değerlendirdi. 17-18 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenecek olan sempozyumda 52 farklı bildirinin sunulması planlanıyor. Sinema ve tasarım alanlarının önde gelen isimlerinin 'keynote' konuşmacılar olacağı sempozyumla ilgili detaylı bilgi ve güncellemelere http://dcs.ege.edu.tr web adresinden erişim sağlanabiliyor.

Kaynak: Bültenler

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