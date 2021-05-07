EÜ'de "Mezunlarla İletişim Sohbetleri" başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

EÜ'de "Mezunlarla İletişim Sohbetleri" başlıyor

EÜ'de 'Mezunlarla İletişim Sohbetleri' başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım birinci sınıf öğrencileri sektör profesyonelleri ile buluşacak.

İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Hidaye Aydan Bilgilier'in Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında düzenlenecek online buluşmalarda mezunlar birinci sınıf öğrencilerine mesleki deneyimlerini aktaracak.Moderatörlüğünü Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilgiler'in yapacağı program, 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Doç. Dr. Bilgiler, ders kapsamında gerçekleştireceği online etkinlikte eski mezunları ağırlayacak. Mezunlardan öğrencilere mezuniyet sonrası sektörel tecrübelerini genç iletişimcilere aktarmalarını sağlayacak etkinliğin ilkine 2016 yılımezunlarından Zeliha Şit katılacak. Şu an özel bir hastanede Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Şit, öğrencilere kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, marka yönetimi ve dijital PR alanlarında deneyimlerini aktaracak.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Burak Sergen Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Burak Yılmaz Bülent Uygun Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EÜ'de "Mezunlarla İletişim Sohbetleri" başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:38:51. #1.15#

title