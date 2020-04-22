EÜ'de koronavirüs eğitimi alan Azerbaycanlı doktorlar ülkelerine döndüler
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Ege Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Ege, Güncel

EÜ'de koronavirüs eğitimi alan Azerbaycanlı doktorlar ülkelerine döndüler

Hem bilim ve eğitimde hem de nitelikli sağlık hizmeti sunumunda Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde COVID-19 ile ilgili eğitim alan Azerbaycanlı hekimler ülkelerine döndüler.

22.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:25
EÜ'de koronavirüs eğitimi alan Azerbaycanlı doktorlar ülkelerine döndüler

Dünyayı etkisi altına alan salgın dolayısıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yeni tip Koronavirüs eğitimi alan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabipler ülkelerine dönerek göreve başladılar. EÜ Rektörü Prof. Dr. NecdetBudak, "Türkiye'de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabipler, üniversitemizde koronavirüs eğitimi aldılar. Bizler, iki ayrı devlet olsak da aynı milletin çocuklarıyız. Gerçek dost, zor zamanda belli olur. Her iki ülke bugüne kadar zor dönemlerde birbirleriyle dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmiştir. Bundan sonra aynı şekilde hareket edecektir. Çünkü biz bir aileyiz. Şundan eminim ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bu şekilde düşünüyorlar. Koronavirüs salgını, inanıyorum ki dayanışmamızı daha da perçinleyecektir. Bu zorlu durumdan hem ülkemiz hem de Azerbaycan daha da güçlenerek çıkacaktır" dedi.

Koronavirüs ile mücadele, tüm dünyada olduğu gibi Azerbaycan'da da sürdürülüyor. Hastalıkla mücadele kapsamında Türkiye'de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabiplere Ege Üniversitesinde eğitimler verildi. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan hekimler, tüm kişisel koruyucu ekipman ile araç ve gereçlerle Azerbaycan'a döndüler. Azerbaycan'da sağlık personeline vaka yönetimi, hasta bakımı, enfeksiyon kontrolü, hastane organizasyonu hususlarında eğitimler vermeye başladılar. Uzaktan eğitim yolu ile eğitimlerine devam edecek olan Azerbaycanlı hekimler, tedavi süreçlerine de destek veriyorlar.

"Üniversitemiz virüsile mücadelede örnekoldu"

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından referans eğitim merkezi olarak gösterildiğini ifade ederek, "2023 yılına kadar akredite olan Tıp Fakültemiz; eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında da ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumlarından birisi. Güçlü akademik kadrosu, çağın gereklerine sahip teknolojisi ile uluslararası düzeyde hem sağlık hizmeti hem de eğitim veriyor. Tıp Fakültesi Hastanemiz, 65 yıllık birikimi ile olağanüstü bir dönem yaşadığımız bu günlerde ülkemize, hatta dünyaya örnek oluyor. Bu zorlu mücadelede üniversitemiz önemli bir misyonu üstlendi. Bir yandan tanı konulan veya şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri büyük bir hassasiyetle takip ederken, diğer yandan da hastalıkla ilgili yeni gelişmeleri yakından izleyerek gerekli çalışmaları yaptı.Emeği geçenler akademisyenlerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Ege üniversitesinin gösterdiği bu mücadelenin devletin zirvesi tarafından da takdir edildiğini ifade eden Rektör Budak, "Bu mücadele kapsamında üniversitemizin hem insan kaynağını hem teknik donanımını hem de fiziki tüm imkânlarını halkımız için dost ve kardeş ülkeler için ve tüm insanlık için seferber ettik, ediyoruz.Azerbaycan Cumhuriyetinin, Sağlık Bakanlığımızdan talebi doğrultusunda COVİD-19 salgını nedeniyle ülkemizin farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabipler üniversitemizde eğitim aldılar. Ülkemiz her alanda olduğu gibi sağlık alanında da hem Azerbaycan ile hem diğer Türk Cumhuriyetleri ile ilgili işbirliklerini sürdürüyor. Türkiye ve Azerbaycan arasında olan 'Tek millet iki devlet'sadece bir sözden ibaret değildir.İki ayrı devlet olsak da aynı milletin çocuklarıyız. Gerçek dost, zor zamanda belli olur. Her iki ülke bugüne kadar zor dönemlerde birbirleriyle dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmiştir. Bundan sonra aynı şekilde hareket edecektir. Çünkü biz bir aileyiz. Koronavirüs salgını dayanışmamızı daha da perçinleyecektir. Bu zorlu durumdan hem ülkemiz hem de Azerbaycan daha da güçlenerek çıkacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler

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