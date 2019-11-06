EÜ'de "İlk Kıvılcım Demir Dövme Sanatı" etkinliği

06.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:26

Ege Üniversitesinde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi koordinatörlüğünde, "İlk Kıvılcım Demir Dövme Sanatı"etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, demircilik merakıyla da bilinen Bornova Kaymakamı Fatih Genel, demiri birçok işlemden geçirerek bıçağa dönüştürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Genel, demir dövme işini babasının da yaptığını aktardı.

Demirin tarihteki önemine değinen Genel, şunları kaydetti:

"Demire hükmedemiyorsanız tarihe de dünyaya da hükmedemezsiniz. Demirin icadından beri bu böyledir. Demir dövmek, bıçak ve okçuluk yüzüğü yapmak, at binmek, ok atmak gibi birçok hobi ve sanatla uğraşmak benim için büyük bir zevk. Tarihte büyük devlet adamları hep sanatla ilgilenmiştir."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ise demir dövmenin ata mesleği olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA