EÜ'de "II. Doğu Anadolu Arkeolojisi Çalıştayı (DARK II)"

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öncülüğünde Fırat ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversiteleri ve Arkeoloji Haber'in destekleri ile Doğu Anadoluda'ki güncel arkeolojik araştırmaların değerlendirildiği "Doğu Anadolu Arkeolojisi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İkincisi düzenlenen çalıştay, çevrimiçi ve webinar formatında yapıldı.Çalıştayın açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bugün, Doğu Anadolu bölgemizdeki güncel arkeolojik araştırmaların değerlendirilmesi, bölge arkeolojisinde mevcut olan sorunların, alanın uzman isimleri tarafından ele alınarak çözüm aranması hedefleriyle bir arada bulunuyoruz. Bu değerli konuda, farklı üniversitelerimizin katkıları ve çeşitli kurumların desteğiyle ortak bir bilimsel çabaya imza atmış olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu'muz, her köşesinde eşsiz zenginlikler barındırmaktadır. Bu zenginlikleri tanımak, topraklarımızın hikâyesini öğrenmek ve sahip olduğumuz bu zenginliği korumak için ise arkeoloji bilimine ihtiyaç duyuyoruz. Bir diğer ifadeyle arkeolojik çalışmalar sayesinde, bir yandan coğrafyamızın devasa kültürel mirasını tanıma fırsatı buluyor, bir yandan da bu mirası koruma altına alarak geleceğe aktarabiliyoruz" dedi.

Bünyesinde keşfedilmeyi bekleyen önemli bir zenginliği barındıran bölgelerden birinin de Doğu Anadolu Bölgesi olduğuna dikkat çeken Rektör Budak, "Çeşitli uygarlıkların izini taşıyan eşsiz konumu ve tarihi dokusuyla bu bölge, özellikle 1940'lı yıllardan itibaren arkeolojik araştırmaların ilgi odağı haline gelmeye başlamıştır. Ege Üniversitesi olarak bizler de 1980'li yıllardan bu yana bölgedeki çalışmalarımızla, Doğu Anadolu arkeolojisinin şekillenmesinde önemli bir paya sahibiz. Üniversitemiz akademisyenleri, bugüne dek bölgede yürüttükleri kazı çalışmaları ve akademik araştırmalarıyla bölgenin kültürel zenginliğinin ortaya koyulmasında önemli katkılar sağlamıştır. Bölge arkeolojisine yönelik ilgimiz bugün de, tüm canlılığını koruyor. Akademisyenlerimiz, kültürel varlıklarımızın ortaya çıkarılması ve korunmasında yüksek bir hassasiyete ve mesleki yetkinliğe sahip. Bizler de hocalarımızın kazı çalışmalarını yakından inceliyor; yeni projeler için fikir alışverişinde bulunmaya özen gösteriyoruz. Bu tür çalışmaların, üniversitemizi yaşadığı coğrafyayla daha çok bütünleştirdiğine inanıyoruz. Bununla birlikte, topraklarımızda saklı olan kültürel zenginliğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlıyor olmaktan da büyük bir gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Bölgedeki arkeolojik çalışmalara yeni bir ivme kazandıracak"

Rektör Budak, "Bugün bir araya geldiğimiz bu çalıştay, sahne olacağı bilimsel paylaşımlar ile hem bölgedeki arkeolojik çalışmalara yeni bir ivme kazandırma hem de alanın gelişimine ciddi bir katkı sağlama potansiyeli taşıyor. Akademisyenlerin yanı sıra müze yöneticileri ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün de paydaş olarak katılacağı bu çalıştayın, Doğu Anadolu'daki güncel arkeolojik çalışmaların değerlendirilmesi, sorunlara çözüm aranması ve yol haritası belirlenmesinde son derece verimli olacağına inanıyorum. Ayrıca çalıştay kapsamında sunulacak akademik çalışmaların İngilizce olarak literatüre kazandırılacak olmasını da bilimsel anlamda çok değerli bulduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Atilla Batmaz tarafından düzenlenen "Prehistorik Dönemlerden Demir Çağların Sonuna Kadar Doğu Anadolu Arkeolojisi" başlıklı ilk toplantının devamı niteliğindeki DARK II'de de; Doğu Anadolu'da gerçekleşen arazi çalışmaları, disiplinler arası çalışmalar, kültür ve kültürel çalışmalar ve Doğu Anadolu Arkeolojisine orijinal katkı sağlayacak tüm araştırmalar alanında yetkin araştırmacılar tarafından yapılan sunumlarla anlatıldı.

Kaynak: Bültenler