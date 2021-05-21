EÜ'de "Bitkilerin Büyülü Dünyası Sempozyumu"

Türkiye'de ilk defa Ege Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Bitkilerin Büyülü Dünyası Sempozyumu", çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Yaşa ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferah Sayım'ın katıldığı sempozyumda Türkiye'den ve farlı ülkelerden alanlarında tanınmış bitki bilimciler yer aldı.

Biyolojik çeşitliliğin en önemli kaynağının bitkiler olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bitkiler, yaşamın sürdürülebilirliğinde hayati bir öneme sahiptir. Soluduğumuz oksijenden, tükettiğimiz gıdaya; sağlığımız için gerekli olan ilaçlardan günlük yaşantımızda kullandığımız çeşitli ürünlerin üretimine kadar yararlandığımız bitkisel ürünler, yeryüzündeki hayatın merkezini oluşturuyor. Araştırma konusunun taşıdığı bu önem; bitki bilimini de tarımdan gıda sürdürülebilirliğine, bahçecilikten bitki bazlı üretim konularına dek çok geniş yelpazede tecrübesine ihtiyaç duyulan bir alan haline getirmiştir. Üstelik günümüzde çevre ve doğal kaynaklara yönelik artan tehdit unsurları ve buna bağlı olarak doğal ve kültürel yaşam alanlarının zarar görmeye başlaması da alanın önemini daha net bir biçimde açığa çıkarmıştır. Bizler, bu anlamda oldukça zengin bir ülkede yaşadığımız için çok şanslıyız. Ülkemiz, dünyaca önemli pek çok kültür bitkisinin gen merkezi konumunda. Genetik çeşitlilik açısından yüksek bir potansiyelimiz bulunuyor. Fakat bahsettiğimiz tüm etkenler, sahip olduğumuz biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillerimize aktarılması önünde tehdit oluşturuyor. Bu nedenle, söz konusu sorunlara bilimsel temelli çözümler üretebilmek, bitki türlerinin çeşitliliğini tespit ederek koruma altına alınmasını sağlayabilmek için bitki bilimine her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kendisinin debitki alanına gönül vermiş, ihtisasını bu alan üzerine yapmış bir bilim insanı olduğunu belirten Rektör Budak,"Günümüzde önemi hızla artan bu konunun, bilim insanları tarafından disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınmasını ve farklı yaklaşımların bu tür etkinliklerde paylaşılmasını son derece değerli buluyorum. Emeği geçen, katkılarıyla sempozyumu zenginleştirecek olan tüm akademisyenlerimizi tekrar kutluyor; sempozyumun tüm katılımcılar için verimli olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Türkiye'de ilk defa kutlanıyor"

EÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Yaşa, " Tüm faaliyetlerde kaliteyi hedefleyen; yaptığı bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek Araştırma Üniversitesi olmak için gerekli imkanları sürekli geliştiren ve öğrenci odaklı uygulamaları misyon ve vizyon olarak benimsemiş bir fakülte olarak, Ege Üniversitesinin stratejik hedeflerine en yüksek katkıyı sağlama çabası içerisindeyiz. Avrupa Bitki Bilimi Kuruluşu'nun (EPSO) himayesinde 2012 yılından beri 'Fascination of Plant Day' etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu sene de dünya çapında düzenlenen etkinliği ülkemizde 'Bitkilerin Büyülü Dünyası' konulu bir sempozyum ile ilk kez kutluyoruz. Sempozyumda yılların bilgi birikimlerini bizlerle paylaşan birbirinden kıymetli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyor, sempozyumun verimli ve faydalı olmasının yanında bilim dünyasında yeni ufuklar ve işbirliklerine vesile olmasını diliyorum. Ayrıca temel bilimlere verdiği önem ve Fakültemize maddi ve manevi desteğini her zaman hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Bitkiler her alanın vazgeçilmezidir"

Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferah Sayım ise, "Fascination of Plants Day etkinlikleri ile dünya çapında bitkilerle ilgili olabildiğince çok insanı bir araya getirmek ve bitki biliminin; tarım ve besleyici gıdaların sürdürülebilir üretiminin yanı sıra bahçecilik, ormancılık ve kağıt, kereste, kimyasallar, enerji ve ilaç gibi bitki temelli gıda harici ürün üretimimdeki önemi konusunda farkındalık yaratmak hedefleniyor. Ekolojik dengeyi sağlamada temel rol oynayan bitkiler, yaşamın devamlılığı için doğal bir unsur olarak canlılar dünyasının en önemli gruplarından biridir. Bitkiler olmasaydı pek çok canlı yaşamını sürdüremezdi. Bitkiler yeryüzündeki temel besin kaynağı olup,hayvan ve insanların varoluşunda, en temel ihtiyaçların giderilmesinde, bilim ve teknolojinin gelişmesinde insanoğlu için vazgeçilmezdir" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden alanında uzman bitki bilimciler, geniş yelpazeli konu skalasında sunumlar yaparak katılımcıları bilgilendirdiler.

Kaynak: Bültenler