EÜ'de Azerbaycanlı doktorlara koronavirüs eğitimi verilecek
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EÜ'de Azerbaycanlı doktorlara koronavirüs eğitimi verilecek

Ege Üniversitesi, Türkiye'de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabiplere koronavirüs eğitimi verecek.

01.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:24
EÜ'de Azerbaycanlı doktorlara koronavirüs eğitimi verilecek

Konu ile ilgili konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. NecdetBudak, "Türkiye'de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabiplere üniversitemizde eğitim vereceğiz. Türkiye ve Azerbaycan arasında olan 'Tek millet iki devlet'sadece bir sözden ibaret değildir.Gerçek dost, zor zamanda belli olur. Her iki ülke bugüne kadar zor dönemlerde birbirleriyle dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmiştir. Bundan sonra aynı şekilde hareket edecektir" dedi.

Koronavirüs nedeniyle vaka sayıları tüm dünyada olduğu gibi Azerbaycan'da da artmaya devam ediyor. Hastalıkla mücadele kapsamında Türkiye'de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabiplere Ege Üniversitesinde eğitimler verilecek. Azerbaycanlı doktorlar, Ege Üniversitesinden alacakları eğitime müteakiben tüm kişisel koruyucu ekipmanları, kullanacakları araç ve gereçlerle Azerbaycan'a gönderilecekler. Eğitim alan hekimler, Azerbaycan'da sağlık personeline vaka yönetimi, hasta bakımı, enfeksiyon kontrolü, hastane organizasyonu hususlarında 3 aylık eğitimler verecekler.

Ege Üniversitesinin nitelikli ve çağa uygun eğitim anlayışıyla birçok uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından referans eğitim merkezi olarak gösterildiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi, bölgemizin en köklü ve donanımlı hastanesi olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde önemli bir misyonu üstleniyor. Üniversitemiz; tıbbı altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve teknolojik donanım açısından ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Bu mücadele kapsamında üniversitemizin hem insan kaynağını hem teknik donanımını hem de fiziki tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyetinin, Sağlık Bakanlığımızdan talebi doğrultusunda COVİD-19 salgını nedeniyle ülkemizin farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabipler 01-14 Nisan 2020 tarihleri arasında üniversitemizde eğitim alacaklar.Eğitime müteakiben 14 Nisan tarihinde tüm kişisel koruyucu ekipmanları, kullanacakları araç ve gereçlerle Azerbaycan'a gönderilecekler ve oradaki sağlık personeline vaka yönetimi, hasta bakımı, enfeksiyon kontrolü, hastane organizasyonu hususlarında 3 aylık eğitimler verecekler. Dünya, tarih boyunca çetin imtihanlardan geçti, bu sınavı da başarılı bir şekilde vereceğine inanıyorum.Türkiye ve Azerbaycan arasında olan 'Tek millet iki devlet'sadece bir sözden ibaret değildir.Gerçek dost, zor zamanda belli olur. Her iki ülke bugüne kadar zor dönemlerde birbirleriyle dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmiştir. Bundan sonra aynı şekilde hareket edecektir" dedi.

Kaynak: Bültenler

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