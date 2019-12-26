EÜ Bayındır MYO'da "Bitki Yetiştirmeyi Öğreniyorum" eğitimi

26.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:02

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) ve Ege Üniversitesi (EÜ) Bayındır Meslek Yüksekokulu işbirliğinde "Bitki Yetiştirmeyi Öğreniyorum" eğitimi gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen eğitime; İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kiraz,EÜ Bayındır Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Handan Çakar, Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akat Saraçoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Cenk Ceyhun Kılıç, Zeytinova İlkokulu Müdürü Aykut Çağıran ve Zeytinova İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri katıldı.

Zeytinova İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine Dr. Öğretim Üyesi Handan Çakar, Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akat Saraçoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Cenk Ceyhun Kılıç tarafından "Bitki Yetiştirmeyi Öğreniyorum" eğitimi verildi. Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu'na gelen öğrenciler, bitkisel üretimde kullanılan üretim ortamlarının ve bitki besin maddelerini içeren gübrelerin neler olduğunu, dikim için uygun olan bitkisel harcın nasıl hazırlanacağını, bitkisel üretim yöntemlerini, bitki dikimi ve saksı değiştirmenin nasıl yapılacağını, sulama yöntemlerinin neler olduğunu ve bu yöntemlerin nasıl kullanıldığı öğrendiler. Teorik bilginin yanında uygulama yapma imkanı da bulan öğrenciler, bir günlük üniversite öğrencisi olmanın mutluluğunu yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kiraz, bu tarz eğitim faaliyetlerinin öğrencilerin gelişimi açısından olumlu etkiler barındırdığını ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Eğitim Koordinatörü Bayındır MYO Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Handan Çakar ise "Çocukların doğayla ve çevreyle bağ kurmalarını sağlamak bu eğitimin öncelikli amacıdır. Eğitimde gelişen teknoloji sebebiyle doğadan ve sosyal paylaşımlardan uzaklaşan çocuklarımızın hayata bakışlarına farklı bir yön vererek bir farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Doğa sevgisini bu yaşlarda güçlendirmek, yeni yetişen bireylerin çevreye karşı duyarlı yetişkinler olmasını sağlayacaktır. Çevre sorunlarının yoğun olarak yaşandığı günümüzde, bu tarz bilinçlendirme eğitimlerinin büyük bir önem arz ettiği düşünüyorum" dedi.

Eğitimini tamamlayan öğrencilere, EGESEM tarafından "Katılım Belgesi" verildi.

Kaynak: Bültenler