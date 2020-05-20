EÜ, 65. yılını törenle kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EÜ, 65. yılını törenle kutladı

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi (EÜ)'nin kuruluşunun 65. yılı, düzenlenen tören ile kutlandı.

EÜ, 65. yılını törenle kutladı
20.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:25

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi (EÜ)'nin kuruluşunun 65. yılı, düzenlenen tören ile kutlandı.

Ege Üniversitesi (EÜ), kuruluşundan bugüne kadar 65 yılı geri bıraktı. Yıl dönümü nedeniyle rektörlük bahçesinde ise tören düzenlendi. Törende, Atatürk anıtına çelenk sunularak İstiklal Marşı okundu. Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi.

Programda konuşan Prof. Dr. Budak, "Bugün, bizler için çok önemli bir gün. Bugün üniversitemizin kuruluşunun 65. yıl dönümü; ancak bu yıl kuruluş yıl dönümümüzü buruk bir biçimde kutluyoruz. Gönül isterdi ki 65. kuruluş yıl dönümümüzü öğrencilerimizle birlikte büyük bir coşkuyla kutlayalım; fakat bu arzumuzu, tüm dünyayı tesiri altına alan korona virüsü salgını nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. İnşallah seneye kuruluş yıl dönümümüzü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını hep birlikte büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacağız. Geride bıraktığımız iki buçuk yıl içerisinde üniversitemiz açısından gururla anacağımız çok kıymetli başarılara hep birlikte imza attık. Üniversitemizi, hak ettiği şekilde araştırma üniversiteleri arasına taşıma yolunda önemli bir mesafe kat ettik. Üniversitemizdeki tüm koşulları, bilime sunduğumuz faydayı artıracak şekilde geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Bu hedefler doğrultusunda sunmuş olduğu katkılar dolayısıyla üniversitemizin tüm mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Törenin ardından Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilerin katılımı ile internet üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi. Yayında öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Rektör Budak, üniversitenin 65. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile duyduğu heyecanı gençlerle paylaştı.

Rektör Budak, gençlere seslendiği konuşmasında, "Bizler, yarının güvencesi olarak sizleri görüyoruz. Gençlerimizle her zaman gurur duyuyorum. Üniversitemizin 65 yıllık mirasına sizler sahip çıkacaksınız. Ülkesi ve milleti adına çalışan, üreten bireyler olacaksınız. Bu salgın süreci bizlere öğrencisiz üniversitenin ne kadar anlamsız ve boş olduğunu gösterdi" sözlerine yer verdi.

Törene ayrıca; üniversite üst yönetimi ve daire başkanları katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Haber
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Haber
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Haber
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Ebru Şallı Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Hasan Şaş İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Bursa Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: EÜ, 65. yılını törenle kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 16:25:51. #1.15#
title