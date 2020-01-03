EÜ, 2019'da medyada en çok adından söz ettiren üniversite

03.01.2020 14:59 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:59

Ege Üniversitesi, 2019 yılında da medyada en fazla konuşulan üniversite oldu.

Türkiye'nin ilk akademik haber ajansı olan Ege Ajans tarafından servis edilen haberler, Medya Takip Merkezi - Interpress verilerince derlenen rapora göre 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında yazılı, görsel ve internet haberleri dahil olmak üzere toplamda 15 bin 115 habere konu oldu. Tiraj verilerinde en fazla kişiye ulaşan Ege Üniversitesi toplamda 507 milyon 466 bin 238 tiraj sayısıyla tüm üniversiteler arasında zirvede yer aldı. Aynı tarihler arasında erişim sayılarına bakıldığında ise 1 milyar 528 milyon 91 bin 282 erişim sayısı ile EÜ yine zirvede kaldı. Ege Üniversitesi medyada; Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın vizyoner uygulamaları başta olmak üzere, üniversite sanayi işbirliği, değişim-dönüşüm, yaya öncelikli sürdürülebilir yeşil kampüs, Ar-Ge, inovasyon, bilim, kültür, spor ve kültürel etkinlikler, öğrenci odaklı üniversite ve sağlık tematik alanlı multidisipliner çalışmalar ile öne çıktı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversite olarak dolu dolu bir 2019 yılını geride bıraktık. Yaptığımız tüm bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri kamuoyu ile paylaşan Ege Ajans ve Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğümüzün çalışmaları ile geçtiğimiz yılda da medyada en çok konuşulan üniversite olduk. Araştırma üniversitesi olma yolunda yaptığımız çalışmaları görünür kılarak adımızdan söz ettirdik. 2020 yılında da ilklerin ve enlerin üniversitesi olmaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Medya Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, sadece üniversitemizin dışarıya açılan kapısı değil aynı zamanda öğrencilerimiz için de iyi bir laboratuvar olma özelliği taşıyor. Bu bağlamda her türlü faaliyetimizi medya ile doğru, güvenilir ve tarafsız şekilde paylaşarak bizleri zirveye taşıyan çalışmalar yürüten tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum"diye konuştu.

"Rektörümüz öncülüğünde yapılan kıymetli çalışmaları görünür kıldık"

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Takımcı, "2019 yılında Ege Üniversitesinin medyada en çok konuşulan üniversiteler arasında yer almasından gurur duyduk. Üniversitemizin yaptığı kıymetli çalışmaları görünür kılmak ve halkın haber alma özgürlüğünün tahsisini sağlamak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sonucu bu yıl bin 350 haber içeriği medyaya servis edildi. 2019 yılında televizyon haberciliği konusunda da önemli adımlar attık. Yaklaşık 600 görüntülü haberi Ege Üniversitesi Televizyonu'nda (EÜ TV) yayınladık. Radyo Ege Kampüs'te de haberlerimizi tüm İzmir'in kulağında yankılanıyor. Erişim sayısı ve tiraj sayılarına bakıldığında üniversitemizin zirvede yer aldığını görüyoruz. 2019 yılı içerisinde düzenlediğimiz 10 basın toplantısı ile üniversitemizin medya ile ilişkilerini kuvvetlendirdik.EGEMM bünyesindeki çalışanlarımız bir yandan öğrencilerimizi meslek hayatlarına hazırlanırken diğer yandan da üniversitemizin sesini daha gür çıkarmak için içerik üretmeye ve yeni programlar hazırlamaya devam ediyor. Tüm ekibime emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında faaliyetlerini yürüten Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs ve Ege Ajans; Ege Üniversitesi ile ilgili haberlerin, bilimsel ve akademik başarıların, yenilikçi, öncü projelerin yerel-ulusal medyada yer alabilmesi için gerekli çalışmaları yürütüyor. Aynı zamanda EGEMM, Ege Üniversitesi'nin kurum kültürü ve kimliğine yönelik çalışmaların yanı sıra radyo-televizyon yayıncılığı yaparak ve "Kalem" gazetesinin yayını sağlayarak ürettiği içeriklerle üniversitenin faaliyetlerini görünür kılıyor.

Kaynak: Bültenler