ANKARA (İHA) - - eTwinning projesi kapsamında 584 öğretmene sertifika verildi

ANKARA - Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması ve bilişim ve yabancı dil becerilerinin artırılmasına yönelik eTwinning faaliyetleri kapsamında 584 öğretmen ve okul yöneticisinin katıldığı ödül töreni gerçekleştirildi.

Ankara MEB Şura Salonu'nda "eTwinning Faaliyeti Ödül Töreni" gerçekleştirildi. Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yürütmüş oldukları projelerle Avrupa ve Ulusal kalite etiketi almış öğretmenlere bin 15 kalite etiketi ve onları destekleyen okul yöneticilerine 2017 okul levhası, 2020-2021 eğitim öğretim yılında eTwinning Okulu Unvanı almış olan 116 okula eTwinning Okulu Ödülü takdim etti. Projeler kapsamında düzenlenen ödül törenine Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Çalışkan, eTwinning Ankara İl Koordinatörü Esma Güllü Egin, 584 öğretmen ve okul yöneticisini katıldı.

"Ankara'yı eğitiminde başkenti yapacağımıza inanıyorum"

Pandemi sürecinde eTwinning gibi geniş kapsamlı bir projeye imza atılmasından dolayı memnun olduğunu belirten Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, "Daha büyük başarılara imza atmak için 'Yeterince iyi iyi değildir' sloganıyla Ankara'yı eğitiminde başkenti yaparak bütün projelerde zirveye taşıyarak bayrağı en üste dikeceğimize inanıyorum. Pandemi gibi yoğun bir süreçte böyle işlere imza atılması mutluluk verici bir olay" ifadelerine yer verdi.