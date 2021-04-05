ETÜ, Yükseköğretim Dergisi'nde yer aldı
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ETÜ, Yükseköğretim Dergisi'nde yer aldı

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ETÜ, Yükseköğretim Dergisi'nde yer aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜ-YÜTAM), YÖK tarafından çıkarılan Yükseköğretim Dergisi'nin 20. sayısında tanıtıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜ-YÜTAM), YÖK tarafından çıkarılan Yükseköğretim Dergisi'nin 20. sayısında tanıtıldı.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yükseköğretimle ilgili konu ve başlıklara yer verdiği Yükseköğretim Dergisi'nin 20. sayısında Erzurum Teknik Üniversitesi de yer aldı. Yükseköğretim Dergisi'nde kendisine yer bulan Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ETÜ-YÜTAM) kuruluşu, fiziki imkanları ve çalışma alanlarıyla ilgili bilgilere yer verildi.

Araştırma olanakları, laboratuvar imkanları, üretilen projeler ve geliştirilen yeni teknolojiler hakkında okuyucularına çeşitli bilgiler sunan dergide ETÜ-YÜTAM'ın hem üniversitedeki hem de üniversite dışındaki araştırmacılar için 7/24 Ar-Ge faaliyetlerini modern imkanlar içerisinde gerçekleştirdiğinden bahsedildi.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yükseköğretim Dergisi'nin 20. Sayısında yer alan ETÜ-YÜTAM'ın yüksek katma değerli Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmek, büyük ve yüksek maliyetli cihaz ve ekipmanları tüm araştırmacıların ortak kullanıma açmak, üniversite, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliği imkanlarını geliştirmek için bölgede bulunan diğer üniversitelerin araştırma merkezleri ile ikili iş birlikleri oluşturarak hareket ettiklerini söyledi. - ERZURUM

ETÜ, Yükseköğretim Dergisi'nde yer aldı
ETÜ, Yükseköğretim Dergisi'nde yer aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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