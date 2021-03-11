ETÜ yerleşkesindeki cami Ramazan ayında açılıyor
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ETÜ yerleşkesindeki cami Ramazan ayında açılıyor

11.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:52
ETÜ yerleşkesindeki cami Ramazan ayında açılıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversite yerleşkesinde yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversite yerleşkesinde yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Yapımı devam eden camide incelemelerde bulunan Prof. Dr. Bülent Çakmak'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. İrfan Kaymaz ve Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim eşlik etti.

İncelemelerden sonra açıklamada bulunan Rektör Çakmak, 2018 yılında yapımına başlanan caminin bu yıl Ramazan ayında öğrencilerin, personelin ve şehrin kullanımına açılmasını planlandığını ifade etti. Mekanı yaşatan ve değerli kılan unsurun insan olduğunu vurgulayan Çakmak, "Bu mabetten ne kadar çok istifade edilirse amacına o kadar ulaşmış olur. Bu vesileyle camimizin üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

2380 metrekare toplam kullanım alanı olan cami 3630 kişi kapasiteli, tek kubbeli, 2 minareli ve 4 şerefeli olacak. Halkın ve üniversitenin kullanımına açık olacak olan cami, kubbe çapı bakımından üniversite camilerinin en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "tip proje" olarak tasarlanan ve çeşitli sosyal alanlarla donatılan cami; bodrum, zemin kat ve mahfilden oluşuyor. - ERZURUM

ETÜ yerleşkesindeki cami Ramazan ayında açılıyor
ETÜ yerleşkesindeki cami Ramazan ayında açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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