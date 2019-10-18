18.10.2019 10:52

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından başlatılan Ar-Ge İşbirliği Politikaları ivme kazanıyor.



ETÜ olarak başlatılan AR-GE İşbirliği Politikaları çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ankara ziyaretin de, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile bir araya gelerek üniversitede yapılan çalışmalar ile YÜTAM (Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) hakkında bilgi paylaşımında bulundu.



Araştırma merkezlerindeki altyapı sistemlerini ortak bir Ar-Ge portalında birleştirme ve ortak araştırma grupları oluşturma suretiyle birlikte çalışmayı artırmayı hedefleyen yüksek teknoloji işbirliği, özellikle savunma sanayisinde Ar-Ge ve analiz-üretim odaklı projelere zemin hazırlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda YÜTAM ve DAYTAM cihaz altyapısı ve bilgi birikimi bakımından birbirini tamamlayarak; araştırma ve geliştirme sürecinden üretime kadarki yolculuğu üstlenmek ve savunma sanayisinde ülkemizin ihtiyacı doğrultusunda gerek duyulan yüksek teknoloji gerektiren cihaz, prototip veya sarf gibi dışa bağımlılığı azaltacak düzeydeki malzemeleri üretmek için ortak hareket etme ve bir araya gelme kararı aldı. İlerleyen süreçlerde bölge genelinde bulunan diğer Araştırma Merkezlerinin de kaynak tasarrufu sağlamak üzere portala dahil edilmesi planlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA