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ETÜ Rektörü Çakmak kurum yöneticileriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ETÜ Rektörü Çakmak kurum yöneticileriyle bir araya geldi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bir takım ziyaret ve görüşmede bulunmak üzere farklı kurum yöneticileriyle bir araya geldi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bir takım ziyaret ve görüşmede bulunmak üzere farklı kurum yöneticileriyle bir araya geldi.

İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay İlker Şimşek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Rektör Bülent Çakmak, ETÜ'nün çalışmaları hakkında bilgi vererek yeni görevinin hem kendisi hem de Erzurum için hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıdemli Albay Şimşek ise, kadim tarihe ve kültüre sahip olan Erzurum'da görev yapmaktan gurur duyduğunu ifade ederek Rektör Bülent Çakmak'a çalışmalarında başarılar diledi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrılan Rektör Bülent Çakmak, buradan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne geçerek Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Erzurum Bölge Adliye Başsavcılığı görevine atanan Hüsnü Hakan Yağız'a tebrik ziyaretinde bulundu. ETÜ'nün Erzurum ve bölgesi için çok önemli bir değer olduğunu ifade eden Başsavcı Yağız, Rektör Çakmak'a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek kurumlar arası yapılabilecek iş birliklerine daima hazır olduklarını ifade etti.

Rektör Çakmak son olarak Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Müdürü Murat Urkuç'un misafiri oldu. Üniversite-sanayi iş birliği üzerinde durulan görüşmede Rektör Çakmak, ETÜ'nün yeni akademik yılda da Erzurum ve bölgesine katkı sunmaya devam edeceğini, bu kapsamda üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirerek devam ettirmek istediklerini belirtti. Ziyaretin ardından konuklarına Organize Sanayi Bölgesindeki bazı üretim tesislerini gezdiren Urkuç, yapmış oldukları çalışmalar hakkında Rektör Çakmak ile bilgi paylaşımında bulundu. - ERZURUM

ETÜ Rektörü Çakmak kurum yöneticileriyle bir araya geldi

ETÜ Rektörü Çakmak kurum yöneticileriyle bir araya geldi

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Haber: ETÜ Rektörü Çakmak kurum yöneticileriyle bir araya geldi - Haberler
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