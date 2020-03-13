ETÜ Rektörü Çakmak'dan Erzurum Emniyet Müdürü Aslan'a ziyaret Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı ziyaret etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı ziyaret etti.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Çakmak, Emniyet Müdürü Aslan'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyaret sonrası Çakmak, Aslan'a Osmanlı döneminden günümüze 400 yıllık "Erzurum Şehir Haritası" hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan'da Rektör Çakmak'a teşekkür etti.

Kaynak: AA