ETÜ Rektörü Çakmak, 4 bin 500 öğrenciyle online söyleşi yaptı
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ETÜ Rektörü Çakmak, 4 bin 500 öğrenciyle online söyleşi yaptı

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapıldığı dönemde, 4 bin 500 öğrenciyle online söyleşi gerçekleştirdi.

31.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:07
ETÜ Rektörü Çakmak, 4 bin 500 öğrenciyle online söyleşi yaptı

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapıldığı dönemde, 4 bin 500 öğrenciyle online söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin sorularını cevaplandıran Çakmak, üniversitede koronavirüs salgını yüzünden başlayan süreç hakkında bilgi verdi. 

Dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi üzerine üniversiteler, 13 Mart günü tatil edildi. Evlerine dönen öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi için üniversitelerde, çeşitli programlar uygulamaya geçirildi. 2010 yılında açılan ETÜ'de de belirli bölümlerde başlatılan online eğitim süreci, tüm fakülte ve bölümlerde hayata geçirildi. 1 haftadır devam eden online eğitim ve 2019-2020 akademik yılının bahar dönemi için öğrencilerin merak ettiği konulara cevap vermek üzere Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, online söyleşi düzenledi. 

Rektörlükteki makam odasında bilgisayarını online söyleşiye hazırlayan Prof. Dr. Çakmak, 4 bin 500 öğrenciyle buluştu. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin sona ermesi ve online eğitim süreci ile ilgili bilgiler veren Çakmak, hazırladıkları sunumla derslerin nasıl işleneceğini anlattı. Çakmak, yaklaşık 2 saat süren söyleşi sırasında canlı bağlanan öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. SANAL AMFİETÜ olarak online eğitim sürecine başladıktan sonra sanal sınıf ve amfiler oluşturduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Çakmak, "Öğrenciler sınıfa, salona ya da amfiye gelmeden kendi odasında, evinde bilgisayarıyla bağlanmak suretiyle dersine online olarak takip edebiliyor. Takip edemeyenler için de derslerin video kaydını sisteme yüklüyoruz" dedi. 

Öğrencilerin yeni döneme daha çabuk adapte olmalarını sağlamak için söyleşi yapma kararı aldıklarını anlatan Prof. Dr. Çakmak, "Öğrenciler yaşananlarla ilgili merak ettikleri konuları mail üzerinden ve sosyal medyadan ulaştırıyorlardı. Biz de bunları tek tek cevaplandırmak yerine söyleşi platformu hazırladık. Platforma kaydolan 4 bin 500 öğrencimizle online söyleşi düzenledik. Kendilerine süreci anlatıyorum ve online eğitimle ilgili yapacaklarımız hakkında bilgi verdim. Öğrencilerimize bundan sonraki planlarımızı ve yol haritamızı anlatarak süreci en sağlıklı şekilde nasıl yürütebileceğimizi birlikte istişare etmiş olduk" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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