ETÜ'nün İHA1 Pilotluğu projesine KUDAKA'dan destek
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ETÜ'nün İHA1 Pilotluğu projesine KUDAKA'dan destek

ETÜ'nün İHA1 Pilotluğu projesine KUDAKA'dan destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) ile Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü (KİTD) iş birliğiyle hazırlanan "İHA1 Ticari Pilot ve Eğitici Eğitimi" başlıklı proje Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı...

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) ile Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü (KİTD) iş birliğiyle hazırlanan "İHA1 Ticari Pilot ve Eğitici Eğitimi" başlıklı proje Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

KUDAKA'nın 2021 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Başvuruları kapsamında destek almaya hak kazanan "İHA1 Ticari Pilot ve Eğitici Eğitimi" projesi ile özel amaçlar için tasarlanmış ve herhangi bir alandan kalkış ya da iniş yapabilen, uzaktan kumandalı, yarı/tam otomatik uçuş yeteneğine sahip İnsansız Hava Aracı (Drone) pilotluğu için ETÜSEM ve KİTD çalışanlarından oluşan ekibe önce temel eğitim, sonrasında ise eğiticinin eğitimi hizmeti verilecek.

Yürütücülüğünü ETÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba'nın yaptığı projenin tamamlanmasıyla birlikte ETÜSEM'in Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yetkili Eğitim Kuruluşu olması ve Türkiye genelinde 18 yaş ve üzeri talep eden her kesimden katılımcıya online veya yüz yüze, teorik ve uygulamalı İHA0/İHA1 eğitimleri vermesi hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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