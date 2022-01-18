ETÜ-KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen seminerde KOBİ'lerin geleceği konuşuldu

ERZURUM (İHA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum KOSGEB iş birliğiyle Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

Covid-19 salgınından etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerini, istihdam seviyelerini korumalarını ve yeni istihdam olanakları oluşturmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bilgilendirme seminerine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, KOSGEB Temsilcisi Eda Nur İspirli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Dumlu, ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kağan Koray Ayten ile çok sayıda öğrenci ve girişimci katıldı.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde bilgilendirme yapmak üzere kürsüye çıkan KOSGEB Temsilcisi Eda Nur İspirli, krizlerin pek çok fırsatı da beraberinde getirdiğine dikkat çekerek; toptan ve perakende ticaret, konaklama, bilgi-iletişim, eğitim, Ar-Ge kültür, sanat, spor ve daha pek çok sektörde faaliyet gösteren işletmelerin salgının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla KOSGEB'in pandemi sürecinde sunmuş olduğu desteklerden ve işletmelerin bu desteklerden nasıl yararlanabileceklerine ilişkin bilgi verdi.

Seminer KOSGEB temsilcisi İspirli'nin katılımcıların sorularını cevaplamasıyla sona erdi. - ERZURUM