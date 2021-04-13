ETÜ Kick Boksta Avrupa Şampiyonu
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ETÜ Kick Boksta Avrupa Şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ETÜ Kick Boksta Avrupa Şampiyonu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) akademik başarılarının yanı sıra sportif başarılarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, '30 saniyen var, sonrasına karışmam' diye mesaj attı
Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, "30 saniyen var, sonrasına karışmam" diye mesaj attı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) akademik başarılarının yanı sıra sportif başarılarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

8-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 6. Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) 28 ülkeden 1600 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Çeşitli kategorilerde kıyasıya mücadelenin yaşandığı müsabakaların son gününde madalyalar sahiplerini buldu.

Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupası'nda ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Cebrail Gençoğlu, Büyük Erkekler kategorisinde 63 kiloda finalde karşılaştığı rakibini mağlup ederek Avrupa Kupasını ülkemize kazandırdı. Aynı şampiyonada mücadele eden ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ebru Yakar ise kendi kategorisinde ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı.

Türk Bayrağını göndere çekerek İstiklal Marşının okunmasından dolayı gurur duyduklarını ifade eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin dinamik kalmaları açısından sporun son derece önemli olduğunu söyledi. Spor Bilimleri Fakültesi'nin giderek yükselen bir başarı grafiği sergilediğine dikkat çeken Rektör Bülent Çakmak, ulusal ve uluslararası tüm müsabakalarda iddialı bir konumda bulunan ETÜ Ailesi'nin kıymetli üyelerini elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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