ETÜ kadın çalışanlarını unutmadı
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ETÜ kadın çalışanlarını unutmadı

08.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:18
ETÜ kadın çalışanlarını unutmadı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bünyesindeki akademik ve idari kadın personellerine çeşitli hediyeler verdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bünyesindeki akademik ve idari kadın personellerine çeşitli hediyeler verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın çalışanlarını unutmayan ETÜ bir dizi etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, ETÜ'de görev yapan kadın personelleri ofislerinde ziyaret edip 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı, günün anlam ve önemine binaen hediyeler takdim etti.

Etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, 8 Mart'ın sembolik bir gün olduğunu, kadınların bir gün değil her gün hakettiği değeri görmesi gerektiğini vurgulayarak "Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayatı emek ve sevgiyle dokuyan, aileye ve topluma güç katan, dünyaya fedakarlık ve mücadeleleriyle birbirinden güzel izler bırakan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kadınların geleceğimizin inşasında bilim, ekonomi, sanat, spor ve hayatın diğer tüm alanlarında üstlendikleri sorumluluklar ile en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Başta şehit ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere dünyayı sevgileri ile güzelleştiren bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

ETÜ çatısı altında görev yapan kadın personellere yönelik düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Bülent Çakmak, " Toplumsal hayatın ve geleceğin inşasında en önemli rolü üstlenen kadına yönelik fiziksel veya psikolojik her türlü şiddeti 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kez daha kınıyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

ETÜ kadın çalışanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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