ETÜ ile Putra Malezya Üniversitesi arasında iş birliği

21.08.2019 17:14

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Putra Malezya Üniversitesi (UPM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Malezya'ya giderek UPM'ye ziyarette bulundu.

Ziyarette Putra Malezya Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdul Rahman'dan üniversitenin altyapısı hakkında bilgi alan Çakmak, daha sonra UPM Rektörü Prof. Dr. Aini Ideris ile görüştü.

Malezya ile Türkiye arasındaki bilimsel çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Çakmak'a, Erzurum Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul da eşlik etti.

Görüşmelerin ardından her iki üniversitenin rektörü, var olan Mevlana Anlaşması'na ilave olarak, Erasmus+ programı kapsamında araştırmacı ve öğrenci değişimini kapsayan iş birliği anlaşması ile iki teknik üniversitenin altyapılarının da ortak kullanılmasıyla gerçekleştirilecek projelere ilişkin yeni protokol imzaladı.

İmza töreni sonrası UPM Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Norhayati Abdullah üniversitelerindeki olanaklar, Prof. Dr. Çakmak ise ETÜ ve üniversiteye bağlı Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUTAM) hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programa, Uluslararası Malezya-Japon Teknoloji Enstitüsü Dekanı Prof. Dr. Ali Selamat, YUTAM Müdürü Doç. Dr. Serkan Örtücü ile UPM'den akademisyenler de katıldı.

Kaynak: AA