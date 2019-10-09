ETÜ ile İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Erzurum Şubesi işbirliği

09.10.2019 15:34

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Erzurum Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamada, sanayicilerin yapacağı AR-GE ve ürün geliştirme çalışmalarında, yenilikçi ürün ortaya konulması ve ETÜ'nün bilgi birikiminden yararlanarak bölge ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Erzurum Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandığı belirtildi.

Protokol kapsamında, ETÜ ile sanayi arasında kurulacak işbirliklerinin ele alınıp karşılaşılacak sorunların çözümüne yönelik önerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA