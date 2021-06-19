ETÜ ile ETSO Organize Sanayi Bölge sorunları için bir araya geldi

ETÜ ile ETSO Organize Sanayi Bölge sorunları için bir araya geldiErzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanı Saim Özakalın, 2.