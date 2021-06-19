ETÜ ile ETSO Organize Sanayi Bölge sorunları için bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ETÜ ile ETSO Organize Sanayi Bölge sorunları için bir araya geldi

ETÜ ile ETSO Organize Sanayi Bölge sorunları için bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ETÜ ile ETSO Organize Sanayi Bölge sorunları için bir araya geldiErzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanı Saim Özakalın, 2.

ETÜ ile ETSO Organize Sanayi Bölge sorunları için bir araya geldi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanı Saim Özakalın, 2. Organize Sanayi Bölge Müdürü İnşaat Mühendisi Fırat Karakaya ve ETÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda organize sanayi bölgesinin yapısal sorunları değerlendirildi.

Yapılan görüşmede Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden organize sanayi bölgesinde mevcut zemin durumunun ve yapıların değerlendirilmesi istendi ve olası problemlerin önüne geçilebilmesi için teknik değerlendirme ve destek talep edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Aytaç Kara Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ETÜ ile ETSO Organize Sanayi Bölge sorunları için bir araya geldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 13:06:32. #1.15#

title