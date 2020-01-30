ETÜ heyeti Lusaka'da

30.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:44

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak ve beraberindekiler temaslarda bulunmak üzere Zambiya Üniversitesini ve Lusaka şehrinde bulunan liseleri ziyaret etti.



Zambiya'nın başkenti Lusaka'da üniversite ve ETÜYÖS sınavının tanıtımı için Zambiya'nın önde gelen yüksek öğretim kurumu Zambiya Üniversitesi ve Lusaka şehrinde faaliyet gösteren liselerde temaslarda bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Dış İlişkiler Koordinatörü Doç.Dr. Eyüphan Manay ve Dış İlişkiler personeli Uğur Ayık öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştılar.



Zambiya'da ki liselerin ziyareti ile tanıtım faaliyetlerine devam eden ETÜ heyeti Nisan 2020'de ETÜYÖS sınavının Zambiya'da yapılması adına hazırlık çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA