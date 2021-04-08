ETÜ heyeti ASELSAN ile ortak çalışma imkanlarını görüştü
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ETÜ heyeti ASELSAN ile ortak çalışma imkanlarını görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ETÜ heyeti ASELSAN ile ortak çalışma imkanlarını görüştü

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve beraberindeki heyet Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Müdürü Murat Urkuç ile birlikte Sivas'ta bulunan ASELSAN Hassas Optik Merkezi'ni ziyaret ederek ortak çalışma imkanlarını görüştü.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve beraberindeki heyet Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Müdürü Murat Urkuç ile birlikte Sivas'ta bulunan ASELSAN Hassas Optik Merkezi'ni ziyaret ederek ortak çalışma imkanlarını görüştü.

Üniversite-sanayi bütünleşmesine yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak ASELSAN Hassas Optik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahin'in konuğu oldu. Burada ETÜ Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi'nin (YÜTAM) yürütmekte olduğu projeler hakkında bilgi paylaşımı yapıldıktan sonra ASELSAN Hassas Optik üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu.

Ülkemizin en önemli savunma sanayi kuruluşlarından olan ASELSAN'ın kapılarını ETÜ'ye açmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bülent Çakmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan yerli ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda üniversitelere düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını ifade ederek: "ETÜ olarak bu vizyon doğrultusunda gerek şehrimizde gerekse bölgemizde bulunan pek çok sanayi kuruluşuyla iş birliklerimizi güçlendiriyor, ortaklaşa çalışmalar yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında oldukça büyük bir adımın atıldığını belirten Erzurum 1. Sanayi ve Organize Bölge Müdürü Murat Urkuç: "Erzurum Teknik Üniversitesi ile uzun zamandır yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler meyvelerini vermeye başladı. Üniversitenin bilgi birikimi ile Erzurum sanayisinin tecrübesini buluşturduğumuz bu ziyaretimiz kapsamında savunma sanayisi alanında öncü bir firma olan ASELSAN'la ortak projeler yürüterek şehrimize, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlama hedefindeyiz" dedi.

Heyet daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni ziyaret ederek Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. - ERZURUM

ETÜ heyeti ASELSAN ile ortak çalışma imkanlarını görüştü
ETÜ heyeti ASELSAN ile ortak çalışma imkanlarını görüştü
ETÜ heyeti ASELSAN ile ortak çalışma imkanlarını görüştü
ETÜ heyeti ASELSAN ile ortak çalışma imkanlarını görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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