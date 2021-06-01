ETÜ, Engelsiz Üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor
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ETÜ, Engelsiz Üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

ETÜ, Engelsiz Üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TRT Erzurum Radyosu'nda Doğunun Sesi programına katılarak Ömer Ergedik'in sorularını cevapladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TRT Erzurum Radyosu'nda Doğunun Sesi programına katılarak Ömer Ergedik'in sorularını cevapladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin 2021 yılında Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında elde ettiği başarı ile ilgili detayları paylaşan Rektör Bülent Çakmak, Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen organizasyonda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız Derya Yanık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla gerçekleşen çevrim içi etkinlikte mekanda erişilebilirlik kategorisinde 5 bayrak alarak engelsiz üniversite olma yolunda önemli bir başarı elde ettiklerini ifade etti.

YÖK'ün vermiş olduğu Engelsiz Üniversite Ödülleri'ne aday olabilmek için gerekli şartları yerine getirebilmek amacıyla uzun süredir çalışmaların sürdüğünü aktaran Rektör Bülent Çakmak, bu kapsamda engelli öğrenciler ve personeller için özel yürüme yollarının, engelli asansörlerinin ve rampalarının yapımının tamamlandığını ve bu sayede engelli bireylerin kampüs hayatından daha verimli bir şekilde faydalanabildiğini belirtti.

"Öğrencilerimizi eşit bir kampüs ortamı bekliyor"

Öğrenciyi merkeze alan bir yönetim anlayışına sahip olduklarını vurgulayan Rektör Bülent Çakmak, "ETÜ'yü tercih edecek özel gereksinimli öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel anlamda tüm imkanlardan eşit ve adil bir şekilde faydalanabilmesi için gereken tüm düzenlemeleri yapma gayreti içerisindeyiz. YÖK tarafından almış olduğumuz bu ödül de bizim gayretlerimizin güzel bir meyvesi oldu ve bize önümüzdeki süreçte de bu alanda yapacağımız çalışmalar için bir motivasyon sağladı. Bu vesileyle böylesine önemli bir misyonu yerine getirmek adına gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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